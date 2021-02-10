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Смартфоны хранят много личной информации, поэтому пользователи устанавливают блокировку экрана в целях безопасности. К стандартной защите относятся цифробуквенные пароли и графические ключи. Более удобный вариант — это сканирование отпечатка пальца, но такой способ срабатывает не всегда. В статье рассмотрим, как решить проблему, если не работает сканер отпечатка пальца на Xiaomi.

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Добавление отпечатка пальца на телефон Сяоми

Для начала узнаем, как добавить отпечаток пальца на смартфонах Xiaomi и Redmi под управлением MIUI 12. Процедура займет всего несколько минут.

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1.Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Пароли и безопасность».

2.Зайдите во вкладку «Разблокировка по отпечатку», которая выглядит как большой голубой квадрат.

3.Нажмите по строке «Добавить отпечаток».

4.Приложите палец к сканеру со всех сторон. На экране появятся подсказки, которые помогут правильно расположить палец. В одном положении удерживайте палец несколько секунд, но сильно не надавливайте на сканер.

5.Когда появится уведомление, что отпечаток создан успешно, в правом нижнем углу нажмите «Готово».





Таким образом можно добавить несколько отпечатков. Они будут отображаться в настройках под разными цифрами.

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Обратите внимание! Руки должны быть чистыми и сухими. Отпечаток не сработает, если на коже есть трещины или порезы. Также вы не сможете разблокировать мобильное устройство с помощью сканера, если будете в перчатках.

Принцип работы сканера отпечатка

Сканер может располагаться в трех местах: сзади на корпусе, сбоку возле кнопки питания или под самим экраном. Первые два варианта встречаются в телефонах из низкого и среднего ценового сегмента. Подэкранными сканерами оснащаются только флагманские устройства.

Теперь выясним, как работает дактилоскопический сенсор. Линии на пальцах называются папиллярным узором. Минуции (участки узора) прерываются, раздваиваются и сливаются у всех по-разному. Именно из-за этого отпечаток является уникальным. Датчик запоминает ваш папиллярный узор, и смартфон разблокируется, только если к сенсору прикасается палец с такими же линиями.

Дактилоскопические датчики делятся на три вида: оптические, емкостные и ультразвуковые.

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1.Оптические сенсоры встречаются в смартфонах с AMOLED-экранами, в которых реализована подэкранная технология. По сути, это камера, которая фотографирует отпечаток и запоминает его. Распознавание происходит с помощью света. Пользователю нужно прикоснуться к дисплею в определенном месте, после чего блокировка будет снята. Из минусов: оптический сенсор начинает некорректно работать, если на дисплей попадает пыль или влага.

2.Емкостный сканер состоит из токопроводящих пластин, толщина которых меньше, чем папиллярный узор. В таких пластинах образуется конденсатор с зарядом тока. А папиллярный узор каждого человека — это уникальные выступы и впадины. Датчик с помощью напряжения распознает их и определяет, кому принадлежит отпечаток. Такие сканеры размещают на корпусе или возле кнопок питания.

3.Ультразвуковые датчики позже всего были реализованы в смартфонах. Такую технологию внедрила компания Samsung. Это наилучший вариант сканеров, который может обеспечить безопасность за счет создания трехмерных снимков. Влага и пыль тоже не влияют на сканирование отпечатка.





Почему не работает сканер отпечатка пальца

Добавили отпечаток пальца, но он не срабатывает? Рассмотрим три основные причины, которые могут влиять на работоспособность технологии.

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Попадание влаги

Жидкость пагубно сказывается на дактилоскопическом датчике. Если вода окажется внутри корпуса, сканер с большой вероятностью перестанет реагировать на прикосновения. Чтобы минимизировать последствия, воспользуйтесь нижеописанной инструкцией:

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1.Тщательно протрите телефон сухой салфеткой. Жидкость попала внутрь разъемов или забилась в углубление со сканером — тогда воспользуйтесь ватными палочками. Не прогревайте устройство феном, поскольку это только разгонит влагу по всем элементам.

2.Разместите смартфон в тарелке с рисом, чтобы крупа убрала влагу. Герметично упакуйте миску и оставьте на ночь.

3.Утром еще раз проверьте устройство и включайте его. Сканер должен работать нормально. Если он по-прежнему не реагирует — обратитесь в сервисный центр.





Механическое повреждение

Тоже довольно неприятная ситуация, справиться с которой в домашних условиях не всегда удается. Чаще всего датчик повреждается из-за неправильной разборки телефона, когда шлейф сканера разрывается. Проблему можно решить двумя способами: самостоятельно заменить ленту или обратиться к специалистам.

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Падение с большой высоты или другое механическое воздействие тоже становится причиной поломки дактилоскопического датчика. Особенно это касается оптических сенсоров, которые находятся под экраном и перестают работать, если дисплей повреждается. Поэтому в практических целях лучше приобретать телефоны с обычным емкостным сканером, который более устойчив к повреждениям.

Системная ошибка

Программные сбои редко встречаются на смартфонах Xiaomi, но иногда такое бывает. Некоторые пользователи отмечают, что после обновления прошивки сканер перестает корректно работать. Избавиться от неполадки можно тремя способами:

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1.Зайдите в настройки и создайте новый отпечаток, а старый удалите. Лайфхак: для более быстрого срабатывания можно сделать несколько отпечатков на один палец.

2.Разрядите телефон до нуля, а потом полностью зарядите. Не отключая устройство от розетки, протестируйте работу сканера.

3.Сбросьте Сяоми до заводских настроек. Не забудьте перед этим сохранить важную информацию и сделать резервное копирование.





Решение распространенных проблем

Помимо полной неработоспособности датчика, пользователи сталкиваются и с более мелкими неполадками. Обсудим каждый случай отдельно:

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Сканер не всегда реагирует на прикосновения — с помощью влажной салфетки аккуратно протрите датчик. Для очистки можно воспользоваться спиртосодержащим раствором, но только если сканер не расположен под дисплеем.

Пункт «Разблокировка отпечатком» отсутствует в настройках — несколько раз перезагрузите мобильное устройство. Если не поможет, сделайте хард ресет.

Не получается добавить новый отпечаток — опять же поможет сброс до заводских настроек.

Теперь вы знаете, что делать, когда сканер отпечатка пальца не работает. Вышеуказанная информация подходит как для бюджетных устройств (например, RedmiNote 9), так и флагманских (Mi 8, Mi 9 и т. д.). Если остались вопросы — пишите в комментарии, поможем.﻿