Что делать, если плохо работает сканер отпечатка пальца на Xiaomi
Смартфоны хранят много личной информации, поэтому пользователи устанавливают блокировку экрана в целях безопасности. К стандартной защите относятся цифробуквенные пароли и графические ключи. Более удобный вариант — это сканирование отпечатка пальца, но такой способ срабатывает не всегда. В статье рассмотрим, как решить проблему, если не работает сканер отпечатка пальца на Xiaomi.
Добавление отпечатка пальца на телефон Сяоми
Для начала узнаем, как добавить отпечаток пальца на смартфонах Xiaomi и Redmi под управлением MIUI 12. Процедура займет всего несколько минут.
1.Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Пароли и безопасность».
2.Зайдите во вкладку «Разблокировка по отпечатку», которая выглядит как большой голубой квадрат.
3.Нажмите по строке «Добавить отпечаток».
4.Приложите палец к сканеру со всех сторон. На экране появятся подсказки, которые помогут правильно расположить палец. В одном положении удерживайте палец несколько секунд, но сильно не надавливайте на сканер.
5.Когда появится уведомление, что отпечаток создан успешно, в правом нижнем углу нажмите «Готово».
Таким образом можно добавить несколько отпечатков. Они будут отображаться в настройках под разными цифрами.
Обратите внимание! Руки должны быть чистыми и сухими. Отпечаток не сработает, если на коже есть трещины или порезы. Также вы не сможете разблокировать мобильное устройство с помощью сканера, если будете в перчатках.
Принцип работы сканера отпечатка
Сканер может располагаться в трех местах: сзади на корпусе, сбоку возле кнопки питания или под самим экраном. Первые два варианта встречаются в телефонах из низкого и среднего ценового сегмента. Подэкранными сканерами оснащаются только флагманские устройства.
Теперь выясним, как работает дактилоскопический сенсор. Линии на пальцах называются папиллярным узором. Минуции (участки узора) прерываются, раздваиваются и сливаются у всех по-разному. Именно из-за этого отпечаток является уникальным. Датчик запоминает ваш папиллярный узор, и смартфон разблокируется, только если к сенсору прикасается палец с такими же линиями.
Дактилоскопические датчики делятся на три вида: оптические, емкостные и ультразвуковые.
1.Оптические сенсоры встречаются в смартфонах с AMOLED-экранами, в которых реализована подэкранная технология. По сути, это камера, которая фотографирует отпечаток и запоминает его. Распознавание происходит с помощью света. Пользователю нужно прикоснуться к дисплею в определенном месте, после чего блокировка будет снята. Из минусов: оптический сенсор начинает некорректно работать, если на дисплей попадает пыль или влага.
2.Емкостный сканер состоит из токопроводящих пластин, толщина которых меньше, чем папиллярный узор. В таких пластинах образуется конденсатор с зарядом тока. А папиллярный узор каждого человека — это уникальные выступы и впадины. Датчик с помощью напряжения распознает их и определяет, кому принадлежит отпечаток. Такие сканеры размещают на корпусе или возле кнопок питания.
3.Ультразвуковые датчики позже всего были реализованы в смартфонах. Такую технологию внедрила компания Samsung. Это наилучший вариант сканеров, который может обеспечить безопасность за счет создания трехмерных снимков. Влага и пыль тоже не влияют на сканирование отпечатка.
Почему не работает сканер отпечатка пальца
Добавили отпечаток пальца, но он не срабатывает? Рассмотрим три основные причины, которые могут влиять на работоспособность технологии.
Попадание влаги
Жидкость пагубно сказывается на дактилоскопическом датчике. Если вода окажется внутри корпуса, сканер с большой вероятностью перестанет реагировать на прикосновения. Чтобы минимизировать последствия, воспользуйтесь нижеописанной инструкцией:
1.Тщательно протрите телефон сухой салфеткой. Жидкость попала внутрь разъемов или забилась в углубление со сканером — тогда воспользуйтесь ватными палочками. Не прогревайте устройство феном, поскольку это только разгонит влагу по всем элементам.
2.Разместите смартфон в тарелке с рисом, чтобы крупа убрала влагу. Герметично упакуйте миску и оставьте на ночь.
3.Утром еще раз проверьте устройство и включайте его. Сканер должен работать нормально. Если он по-прежнему не реагирует — обратитесь в сервисный центр.
Механическое повреждение
Тоже довольно неприятная ситуация, справиться с которой в домашних условиях не всегда удается. Чаще всего датчик повреждается из-за неправильной разборки телефона, когда шлейф сканера разрывается. Проблему можно решить двумя способами: самостоятельно заменить ленту или обратиться к специалистам.
Падение с большой высоты или другое механическое воздействие тоже становится причиной поломки дактилоскопического датчика. Особенно это касается оптических сенсоров, которые находятся под экраном и перестают работать, если дисплей повреждается. Поэтому в практических целях лучше приобретать телефоны с обычным емкостным сканером, который более устойчив к повреждениям.
Системная ошибка
Программные сбои редко встречаются на смартфонах Xiaomi, но иногда такое бывает. Некоторые пользователи отмечают, что после обновления прошивки сканер перестает корректно работать. Избавиться от неполадки можно тремя способами:
1.Зайдите в настройки и создайте новый отпечаток, а старый удалите. Лайфхак: для более быстрого срабатывания можно сделать несколько отпечатков на один палец.
2.Разрядите телефон до нуля, а потом полностью зарядите. Не отключая устройство от розетки, протестируйте работу сканера.
3.Сбросьте Сяоми до заводских настроек. Не забудьте перед этим сохранить важную информацию и сделать резервное копирование.
Решение распространенных проблем
Помимо полной неработоспособности датчика, пользователи сталкиваются и с более мелкими неполадками. Обсудим каждый случай отдельно:
- Сканер не всегда реагирует на прикосновения — с помощью влажной салфетки аккуратно протрите датчик. Для очистки можно воспользоваться спиртосодержащим раствором, но только если сканер не расположен под дисплеем.
- Пункт «Разблокировка отпечатком» отсутствует в настройках — несколько раз перезагрузите мобильное устройство. Если не поможет, сделайте хард ресет.
- Не получается добавить новый отпечаток — опять же поможет сброс до заводских настроек.
Теперь вы знаете, что делать, когда сканер отпечатка пальца не работает. Вышеуказанная информация подходит как для бюджетных устройств (например, RedmiNote 9), так и флагманских (Mi 8, Mi 9 и т. д.). Если остались вопросы — пишите в комментарии, поможем.
Просто тут в новостях Хиаоми строят КУЛЬТ .
Я по специальности радиотехник .
Немного знаю , как , что почем)))
Спасибо и тебе .
только жаль что так поздно...