Не стоит ждать Xiaomi 12 Ultra

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Вместо него на рынок скоро выйдет Xiaomi 12S Ultra.

Компания Xiaomi в скором времени представит первые плоды сотрудничества с немецким производителем оптики Leica в лице серии Xiaomi 12S. По предварительной информации, презентация новинок пройдет в один день с Asus ROG Phone 6, то есть 5 июля.

В сеть утекла информация о том, что некоторым китайские онлайн-ритейлеры уже получают промо-материалы, приглашения и соответственно устройства серии Xiaomi 12S.

И интересной деталью является то, что серия включает не два устройства, как предполагалось ранее, а три, где помимо привычных Xiaomi 12S и 12S Pro будет также Xiaomi 12S Ultra.

Судя по известной нам информации, обычная версия и порошка не получат больших изменений: это всё те же Xiaomi 12 и 12 pro, только теперь вместо обычного Snapdragon 8 Gen1 они получат его усовершенствованную версию Snapdragon 8+ Gen1. А вот вокруг Xiaomi 12S Ultra компания сумела сохранить интригу, и более-менее достоверной информации о характеристиках девайса на данный момент нет. Известны лишь очевидные вещи, вроде того, что новинка, как и две младшие модели, будет оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen1, и то, что камера смартфона будет разработана в сотрудничестве с Leica.

Ожидается, что на этой неделе Xiaomi официально объявит дату презентации серии Xiaomi 12S в Китае.

Источник: gizmochina.