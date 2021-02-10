Не только iPhone 15 Pro Max так может! Realme планирует внедрить камеру-перископ за меньшие деньги в свои смартфоны

77

Вслед за Apple...

Еще в 2020 году Realme выпустила Realme X3 SuperZoom с перископической телефотокамерой, но после этого компания не выпустила ни одного смартфона с обычной или перископной телефотокамерой. Однако Realme опубликовала изображение на X(Twitter), что свидетельствует о возвращении перископной камеры на своих смартфонах.

На изображении, опубликованном Realme, виден круглый островок камеры, состоящий из двух кругов и одного прямоугольника. Два круга, вероятно, предназначены для основной и сверхширокоугольной камеры, тогда как прямоугольник намекает на перископную телефотокамеру.

Realme пока не разглашает о камере или телефоне, но она сделала намек на недавно анонсированный Apple iPhone 15 Pro Max, сказав: "Не только Max может масштабировать". Для тех, кто не знает, iPhone 15 Pro Max оснащен 12-мегапиксельной перископической телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом, что делает его первым iPhone с перископной камерой.

Возвращаясь к Realme, устройство, о котором идет речь, может быть Realme GT5 Pro, который, по слухам, будет оснащен еще не анонсированной SoC Snapdragon 8 Gen 3 и 64-мегапиксельной телефотокамерой (OmniVision OV64B).

Читайте также: Компания Meta снова удивляет: в Facebook внедряют функцию нескольких личных профилей

Источник: realme Global (Twitter)