Не только Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Компания приготовила сюрпризы

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Помимо смартфонов могут показать смарт-часы, умный динамик и складной мобильник

Не секрет, что 19 октября состоится премьера Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но только премьерой этих устройств дело не завершится. Обещают больше «железных новинок», среди которых будут первые смарт-часы компании, складной смартфон и умный динамик.

Если это предсказание сбудется, то надо отдать должное той секретности, которую смогла обеспечить Google вокруг своих новинок. Слухи о том, что компания может выпустить складной смартфон и смарт-часы в сети появлялись и ранее, но никакой конкретики о том, какими будут новинки, нет. Известно лишь то, что выход Android 12.1 затеяли ради оптимизации софта под работу с устройствами со складным форм-фактором и новый Pixel Launcher предложит целый ряд функций, заточенных на работу с гибкими дисплеями.

Что касается умных часов, то почти наверняка они предложат новую версию WearOS, созданную совместно с Samsung. А еще, учитывая наметившуюся тесную связь с южнокорейским гигантом, Pixel Watch могут предложить специальный 5-нанометрый чип, созданный на базе Exynos W920.

Какие из этих прогнозов и предположений в итоге сбудутся, узнаем уже менее чем через две недели. Ждем с надеждой презентацию Google, хочется понять, какими в итоге получатся Pixel-фоны шестого поколения и действительно ли они станут событием 2021 года.

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Источник: gizmochina