Не удивляйтесь. Таким может быть POCO F4 Pro

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POCO F4 Pro станет результатом ребрендинга Redmi K50 Pro

Завтра большой день для фанатов Xiaomi. Компания устроит презентацию серии Redmi K50, а также покажет Redmi K40S. Наблюдать за ней поклонникам компании стоит хотя бы потому, что уже завтра они узнают, какие характеристики предложит POCO F4 Pro. Ожидается, что за пределы Китая Redmi K50 Pro придет под названием POCO F4 Pro.

За день до анонса Pro-версии Redmi K50 в сети появились ряд подробностей о ней. Сообщается, что смартфон удостоится AMOLED-экрана разрешением 2К с частотой обновления 120 Гц. Это будет панель с поддержкой DC Dimming, Dolby Vision и плотностью 526ppi, которую высоко оценили специалисты DisplayMate, выставив ей оценку А+. Прикрывать ее будет стекло Gorilla Glass Victus.

В основе Redmi K50 Pro будет лежать чипсет Dimensity 9000, изготовленный с применением 4-нанометрового техпроцесса. Напомним, что это восьмиядерный чип, созданный по архитектуре ARM V9, обладающий ядром Cortex-X2 и 10-ядерным видеускорителем Mali-G710.

Внутри корпуса Redmi K50 Pro толщиной 8,4 мм уместится батарейка на 5000 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой. Одной из фишек смартфона может стать фирменный чип для быстрой зарядки Surge P1. От устройства стоит ждать оперативную память LPDDR5, постоянную UFS 3.1, стереодинамики и три сенсора в основной камере, где функцию главного возложат на 108 Мп сенсор.

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Источник: xiaomiui