Завтра анонс Redmi K50, Redmi K50 Pro и... Третья не та модель, которую ждали

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Нас ждет Redmi K40S, который мало чем отличается от Redmi K40

Уже завтра Xiaomi устроит свою очередную презентацию, где представит линейку Redmi K50. До сегодняшнего дня все указывало на то, что нас ждет премьера Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. Но известный сетевой информатор Digital Chat Station внес изменение в состав участников презентации.

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По его данным, завтра представят Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K40S. Не сложно догадаться, что последний из названых дебютантов станет чуть прокаченной версией Redmi K40. И это тот самый смартфон, премьера которого ранее была назначена на осень 2021 года.

Какого-то серьезного апгрейда Redmi K40S не получит. Очень похоже, что все изменения сведутся к тому, что основной камере «прикрутят» оптический стаб. При этом в качестве главного датчика выступит Sony IMX582 на 48-мегапикселей и этот сенсор компания использует вот уже третье поколение устройств серии Redmi K, начиная с Redmi K20. Это будет аппарат с Snapdragon 870, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном Е4 от Samsung, 6/8 Гб оперативки и 128/256 Гб постоянной памяти, батареей на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.

Redmi K50 предложит чипсет Dimensity 8100, AMOLED‑дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением QuadHD+, аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой, 8/12 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб и тройную камеру с главным датчиком на 108 Мп.

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Redmi K50 Pro будет обладать процессором Dimensity 9000, батарейкой емкостью 5000 мАч с 120-ваттной зарядкой, 120-герцовой AMOLED-панелью разрешением QuadHD+, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной и основная камера с тремя модулями, где главный на 108 Мп с OIS.

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Источник: gizmochina