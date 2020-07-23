Не устали от геймерских смартфонов? Xiaomi тизерят появление следующего поколения Black Shark

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Вчера мы могли наблюдать за интересным феноменом – красный день календаря для каждого мобильного геймера. Одновременно были представлены новинки от Lenovo и Asus. И если вы еще не запутались окончательно, какой из них все же круче, ребята из Xiaomi решили добавить вам еще пищи для ума.





На рынке совсем скоро появится еще один игровой смартфон, который почти со стопроцентной вероятностью будет работать на базе процессора Snapdragon 865 Plus. Смартфон этот – третье поколение Black Shark с приставкой 3S. Его появление тизерит сам генеральный директор дочерней компании Xiaomi.

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Генеральный директор Black Shark Луо Ючжоу выложил сегодня на своей странице в Weibo пост, в котором были такие слова: «В последнее время я чувствую, что вот-вот случится что-то большое». Это сообщение также репостнул официальный аккаунт Black Shark. И хоть с помощью этого сообщения можно подумать что угодно, помог понять, что имел в виду гендир, алгоритм Weibo для определения устройства, с которого выкладывается пост.





Как вы можете понять, Ючжоу выложил этот пост с еще не объявленного смартфона Black Shark 3S. Сразу становится понятно, что это и есть тот самый большой сюрприз.

В Сети сразу пошли предположения, что смартфон будет работать на чипе Snapdragon 865 Plus, так же как и Lenovo Legion и ASUS ROG Phone 3. В принципе, это логичная мысль, ведь Black Shark 2 Pro и так был вторым флагманом за прошлый год, работающем на процессоре Snapdragon 855+.

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Технические характеристики и дизайн смартфона в настоящее время, естественно, неизвестны. Но, думается, больших изменений во внешнем виде не намечается – бренд уже показал вторым поколением Black Shark, что ему важнее целостность дизайна. Узнаем, так это или нет, уже совсем скоро.





Источник: Gizchina