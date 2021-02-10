Недорогой смартфон Honor X50 GT выйдет в октябре в Китае

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Бюджетник Honor﻿ как будто из прошлого

Характеристики смартфона Honor X50 GT проникли через сайт торгового центра JD Mall в Китае. Смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 888 от Qualcomm, работающим и на предыдущем телефоне X40 GT. Также он получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель. Honor X50 GT будет стоить $259.



Honor X50 GT получит OLED-дисплей с загнутыми краями и большой диагональю 6,81” и разрешением 1080 x 2388 пикселей (FHD+). Кроме того, смартфон оборудован основной камерой на 50 МП на задней панели и фронтальной камерой на 16 МП. Работать он будет от аккумулятора 4800 мАч.

Спереди смартфон похож на ранее выпущенную модель X50, задняя панель напоминает складной Mate X5. Это говорит о возможности установки до четырех камер на тыльной стороне.



Honor совсем недавно выпустила Honor X40 GT Racing Edition на китайском рынке, и ранее сообщалось, что помимо смартфона X50 GT, устройство 100 GT также находится в стадии разработки. Что касается запуска, телефон X50 GT может дебютировать в октябре, тогда как смартфон 100 GT может быть представлен месяцем позже, в начале ноября 2023 года.﻿

Источник: TheTechOutlook