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Недорогой смартфон Honor X50 GT выйдет в октябре в Китае

19.10.2023 83 0

Бюджетник Honor﻿ как будто из прошлого

Характеристики смартфона Honor X50 GT проникли через сайт торгового центра JD Mall в Китае. Смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 888 от Qualcomm, работающим и на предыдущем телефоне X40 GT. Также он получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель. Honor X50 GT будет стоить $259.


Honor X50 GT получит OLED-дисплей с загнутыми краями и большой диагональю 6,81” и разрешением 1080 x 2388 пикселей (FHD+). Кроме того, смартфон оборудован основной камерой на 50 МП на задней панели и фронтальной камерой на 16 МП. Работать он будет от аккумулятора 4800 мАч.

 

Honor X50 GT

 

Спереди смартфон похож на ранее выпущенную модель X50, задняя панель напоминает складной Mate X5. Это говорит о возможности установки до четырех камер на тыльной стороне.


Honor совсем недавно выпустила Honor X40 GT Racing Edition на китайском рынке, и ранее сообщалось, что помимо смартфона X50 GT, устройство 100 GT также находится в стадии разработки. Что касается запуска, телефон X50 GT может дебютировать в октябре, тогда как смартфон 100 GT может быть представлен месяцем позже, в начале ноября 2023 года.﻿

 

Источник: TheTechOutlook

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 19.10.2023
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Недорогой смартфон Honor X50 GT выйдет в октябре в Китае