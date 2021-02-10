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Недорогой смартфон Redmi 13C появился на рендерах

27.09.2023 102 0

Бюджетник симпатичный, напоминает о серии REDMI﻿﻿ Note 13

Xiaomi готовится в скором времени представить Redmi 13C. Сайт MySmartPrice опубликовал рендеры будущего телефона в преддверии запуска, ссылаясь на инсайдеров.

 

Redmi 13C


Рендер передней панели Redmi 13C показывает выемку в форме капли воды в центре экрана. На задней панели видна тройная камера со светодиодной вспышкой. Текст рядом с модулем камеры гласит, что смартфон оснащен модулем на 50 МП. Кнопка питания и регулировка громкости расположены на правой грани смартфона.


На нижней грани есть решетка динамика, порт зарядки и микрофон, а в верхней части разместился 3,5 мм аудиоразъем. Рендеры свидетельствуют, что смартфон будет доступен в трех цветах: светло-зеленом, черном и синем.

 

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Redmi 13C, характеристики которого неизвестны, следует модели Redmi 12C. Последний имеет 6,71” дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. В телефоне работает процессор Helio G85 SoC с графическим чипом Mali-G52 2EEMC2. Смартфон имеет до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопитель. Redmi 12C имеет двойную камеру на 50 МП, камеру для селфи на 5 МП, защиту IP52, аккумулятор на 5000 мАч и зарядку 10 Вт.

 

Источник: MySmartPrice

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 27.09.2023
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Недорогой смартфон Redmi 13C появился на рендерах