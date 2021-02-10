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Неожиданный фальстарт презентации Google Pixel 7a.

10.05.2023 50 0

Первое официальное видео с   Google Pixel 7a

Уже сегодня во второй половине дня состоится презентация Google Pixel 7a. Охотники за истоками уже сообщили нам все, что возможно о будущей субфлагманской новинке.

 

Но известный инсайдер @OnLeaks решил похвастаться своей осведомленностью и совместно с изданием mediapeanut, поделился официальным роликом по презентации новинки.

 

 

Интересно то, что на видео присутствуют целых два смартфона в белом цвете с немного разными оттенками. Это действительно еще один цвет, то ли особенности художественной съемки, пока непонятно.

 

Ждать осталось недолго, поэтому не будем спекулировать на ожиданиях и расскажем вам все по итогам презентации.

 

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Источник: mediapeanut

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 10.05.2023
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Неожиданный фальстарт презентации Google Pixel 7a.