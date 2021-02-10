Пользователи смогут дать HomePod команду через Siri и начать слушать музыку через аккаунт YouTube Musi

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HomePod может быть полезным

Начиная с iOS 14, Apple предоставила сторонним разработчикам возможность добавить встроенную поддержку своих музыкальных сервисов в HomePod, но очень немногие воспользовались этой функцией. Это возможно с помощью таких сервисов, как Pandora, но такие популярные сервисы как Spotify до сих пор не поддерживают это.

Список поддерживаемых служб скоро увеличится на одну, если об этом свидетельствует код, обнаруженный пользователем @aaronp613 на X (Twitter).

Если YouTube Music добавит эту функцию, это означает, что пользователи смогут дать HomePod команду через Siri и начать слушать музыку через аккаунт YouTube Music.

Эта функция реализуется по настройкам программы, а не Apple. К примеру, интеграция Pandora с HomePod должна быть настроена из приложения, и пользователь больше нигде не сможет ее обнаружить.

После добавления такой службы, как YouTube Music или Pandora, она появляется как опция медиа в приложении Home в настройках аккаунта пользователя. Отсюда пользователи могут установить службу по умолчанию, то есть команды Siri выберут эту службу вместо Apple Music.

Siri воспроизводит аудио из нестандартных источников с помощью правильной команды. Если по умолчанию установлен Apple Music, пользователь может сказать: «Siri, проиграй мой список воспроизведения для сна в YouTube Music». «На YouTube Music» не обязательно, если YouTube Music выбран по умолчанию.

После ввода в действие пользователи YouTube Music получат другой вариант использования HomePod или HomePod mini. Надеюсь, другие службы, такие как Spotify, примут эту интеграцию и последуют этому примеру.

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Источник: appleinsider



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