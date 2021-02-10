В Карты Google добавили крутое обновление: помечать любимые места можно теперь через эмодзи!

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Удивительный способ найти любимые места в городе

Карты Google недавно запустили обновление, позволяющее пользователям добавлять эмодзы в сохраненные места, предлагая более персональный и быстрый способ поиска любимых мест.

Прошли те времена, когда вам приходилось смотреть на экран, расшифровывая крошечные шпильки и текст. Теперь вы можете назначить эмодзи кусочка пиццы для своей любимой пиццерии или баскетбольный мяч для своего посещения спортзала. Процесс прост: коснитесь вкладки «Сохраненные» в приложении, создайте или отредактируйте свой список и вуаля! Теперь ваш список дополнен выбранными вами эмодзами.

Но здесь загвоздка: эта замечательная функция не применяется к спискам Карт Google по умолчанию, таких как Хочу пойти или Избранное. Вы должны взять бразды правления и создать свой список с нуля. Видео-демонстрация Google демонстрирует создание списка «Любимые кофейные заведения», украшенного соответствующими смайлами чашки кофе.

Итак, почему Google это делает? Скорее всего, речь идет об улучшении взаимодействия с пользователем. Традиционные шпильки на карте функциональны, но лишены индивидуальности. Однако эмодзы могут выражать гораздо больше. Уменьшите масштаб на Картах Google, и вместо моря незаметных шпилек вы увидите эмодзы, представляющие ваши персонализированные места. Это не только делает карту визуально привлекательной, но и ускоряет ваш поиск, сокращая время, потраченное на нажатие каждого места, чтобы увидеть, что это такое.

Это обновление открывает широкие возможности. В скором времени мы увидим дополнительные функции персонализации в навигационных программах? Время покажет. А пока наслаждайтесь путешествиями, наполненными смайлами, чтобы ваши поездки на работу и обратно были еще более увлекательными и уникальными.

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Источник: Google Maps (Twitter)