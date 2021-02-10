Невероятная распродажа инверторных генераторов Proove: отдают всего за 11 900

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Наличие электроэнергии в любых условиях

Сегодня в нашей жизни очень много разнообразных гаджетов, нуждающихся в постоянной подзарядке. Даже в нормальных условиях ритуал зарядки наушников, смартфона, ноутбука, смартчаса и планшета может немного утомлять.

Но что делать, когда света нет, а все ваши гаджеты хотят "есть". Конечно можно накупить павербанки и заряжаться от них, но такая схема подходит только тогда, когда электроэнергии нет недолго, да и тот же холодильник или старые ноутбуки так заживить не получится.

Ранее компактные генераторы использовались преимущественно для кемпинга и поездок на природу надолго, но благодаря "прекрасным" соседям теперь существует высокая вероятность, что света может не быть и дома в течение длительного времени. Поэтому согласно пословице нужно готовить сани летом и сейчас самое время подумать о приобретении генератора.

Сейчас ажиотаж спал и можно приобрести полезный в хозяйстве прибор по привлекательной цене. Сейчас на рынке есть очень хорошие варианты от компании Proove. Это инверторные генераторы мощностью 2,2 кВт и 1,8 кВт. Это экономичные и довольно тихие генераторы, которые уже доказали свою надежность в эту зиму. Старшая модель имеет электрический запуск, а младшая – механический.

Потребление топлива варьируется от 0,35 л/ч до 1,2 л/ч в зависимости от погрузки. Более подробно ознакомиться с характеристиками и приобрести эти генераторы можно по ссылке ниже в интернет-магазине Andro-price:

Proove H2750IE 2.2кВт - 13 900 грн





Proove H2250IS 1.8кВт - 11 900 грн

Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

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