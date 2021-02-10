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Нейросеть ChatGPT прошла собеседование в Google на должность инженера с зарплатой в 183 тысячи долларов.

06.02.2023 68 0

Хотя сам чат-бот говорит, что не сможет заменить человека

Компания Google передала список вопросов для собеседования на должность программиста, которые кормили языковую модель ChatGPT. И в итоге система удачно прошла все тесты.

 

robot

 

"Удивительно, но ChatGPT нанимают в L3 после собеседования на должность программиста", - говорится в документе Google. При этом сам чат-бот заявил, что не в состоянии воспроизвести человеческое творчество, а также навыки решения проблем.

 

«Нет, ChatGPT не заменит инженеров-программистов. ChatGPT - это инструмент, который может помочь в решении определенных задач, но не может полностью заменить креативность, навыки решения проблем и способность критического мышления инженера-программиста. Кроме того, для эффективной работы ChatGPT требуется человеческий контроль и руководство», – уточнил чат-бот.

 

robots

 

Сам эксперимент провели в ходе тестирования нескольких чат-ботов с искусственным интеллектом, которые проводит Google внутри компании. По итогам ChatGPT может претендовать на должность инженера третьего уровня с вознаграждением около 183 000 долларов в год.

 

Таким образом, как минимум в технических вопросах нейросети демонстрируют очень неплохой уровень, хотя, разумеется, им нужен присмотр человека.

 

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Источник: cnbc.com

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.02.2023

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Нейросеть ChatGPT прошла собеседование в Google на должность инженера с зарплатой в 183 тысячи долларов.