Нейростимулятор от Илона Маска научил обезьяну играть в видеоигру силой мысли

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Будущее уже близко. Обезьян чипируют и обучают управлять гаджетами

Илон Маск — большой затейник и фантазер. Под его руководством создаются электромобили, запускают космические корабли, выпускают огнеметы и создают скоростную подземную вакуумную дорогу. А еще у него есть стартап Neuralink, который занимается созданием киборгов. Это слово более четко отражает идею вживлять чип с искусственным интеллектом в голову человека.

В целом, Маск считает, что будущее за симбиозом машинного и человеческого интеллектов, которые объединены в одном мозге. Миссия вживленного чипа — стимуляция нейронов головного мозга с целью их ускорения.

Продвигается затея, как необходимость помочь больным, например, страдающим недугом Паркинсона. Вживление чипа должно помочь парализованным людям управлять какими-то гаджетами силой мысли. Опыты уже провели на мышах и свиньях, а также активно проводят эксперименты с обезьянами. Очередной успех стартапа — они научили обезьяну играть в видеоигры силой мысли.

В доказательство даже выпустили ролики, где подопытного примата изначально научили играть в пинг-понг при помощи джойстика. За успехи в обучении он получил банановое пюре, которое подавали в рот мартышке при помощи специальной металлической трубки. Все время, пока примат играл, вживленный в его мозг чип собирал необходимую информацию о работе нейронов и обучался передавать необходимые импульсы.

Когда процесс изучения мозговой активности подошел к концу, джойстик отключили от компьютера. Но этот факт не помешал обезьяне продолжить игру и без использования джойстика. При этом ее продолжали держать на «игле» в виде бананового пюре.

В перспективе Neuralink перейдет на опыты над людьми. С одной стороны, цель благая — научить людей управлять смартфонами и компьютерами, используя только силу мысли. Так недалеко до того, как кто-то начнет управлять поведением пациентов. За всем этим могут последовать обычные люди, которым начнут поступать команды на подсознательном уровне, и никто не гарантирует, что они будут во благо и не станут следствием каких-то нежелательных последствий. Затея с чипированием людей опасна, никто не гарантирует, что все может закончиться тем, что при желании их можно будет превратить в машины, роботы или ту же мартышку, где искусственный интеллект начнет управлять ими в награду за еду.

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