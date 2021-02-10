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Ninkear A15 Plus: доступный ноутбук с экраном 2.5K и процессором Ryzen 7 5700U

19.09.2023 86 0

крутые характеристики за небольшой прайс

Компания Ninkear представила новый ноутбук A15 Plus, объединяющий мощность и производительность по доступной цене. Рассмотрим его основные характеристики.


Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым QHD+ экраном от LG с частотой обновления 240 Гц для чрезвычайно плавного изображения. Процессор AMD Ryzen 7 5700U с тактовой частотой до 4,3 ГГц обеспечивает высокую производительность в разных задачах.


Ninkear A15 Plus: доступный ноутбук с экраном 2.5K и процессором Ryzen 7 5700U – фото 1

 

Батарея емкостью 9000 мАч позволяет работать до 10 часов без подзарядки. 32 ГБ ОЗУ DDR4 и быстрый накопитель NVMe обеспечивают быструю работу с программами.


Ninkear A15 Plus: доступный ноутбук с экраном 2.5K и процессором Ryzen 7 5700U – фото 2

Ноутбук поддерживает соединение Wi-Fi, Bluetooth, имеет разъемы USB 3.0, HDMI, USB-C, аудиоразъем, читатель карт памяти. Также есть подсветка клавиатуры, вебкамера 720p и сканер отпечатков пальцев.


Ninkear A15 Plus сочетает в себе мощную производительность, хороший экран 2.5K, длительное время работы и компактный корпус. Цена начинается от €459, доступны скидки. Ноутбук – отличный выбор как для работы, так и для развлечений.

 

Если вас заинтересовал ноутбук, вы можете его приобрести по ссылке:

Ninkear A15 - приобрести﻿

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 19.09.2023
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Ninkear A15 Plus: доступный ноутбук с экраном 2.5K и процессором Ryzen 7 5700U