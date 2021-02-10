Низкая цена на POCO M3, беспроводные наушники 1MORE ComfoBuds и QCY

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Ловите скидки на POCO M3, беспроводные наушники 1MORE ComfoBuds и QCY

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POCO M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, аккум. 6000 мАч, 8/128 Гб

Цена: $149 - https://lite.bz/dJuJqu

1MORE ComfoBuds - беспроводные наушники

Характеристики: ESS3001T, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. 410 мАч, IPX5

Цена: $30 - https://lite.al/T3TDE

Купон магазина $2 + промокод "COMFOB"

QCY - беспроводные наушники-вкладыши

Характеристики: T12, драйверы 13мм, Bluetooth 5.1, AAC, аккум. кейса 380мАч

Цена: $17,94 - https://lite.al/WWXWZ

Промокод "QCYT124"