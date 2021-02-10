Низкие цены на Xiaomi Mi 11, Android TV-box Vontar и наушники QCY

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Успей купить выгодно Xiaomi Mi 11, Android TV-box Vontar и наушники QCY

Существует множество способов привлечь внимание покупателей — подарки, скидки, распродажи и многое другое. И многие реагируют на эти слова потребительским огнем в глазах. Главное не скатиться в крайности, сметая все с полок и нередко действует принцип «ничто не дается нам так дорого, как халява». Поэтому стоит быть внимательным и не падким на любое предложение, которое якобы сулит выгоду.

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Xiaomi Mi 11

Характеристики: Snapdragon 888, MIUI12, дисплей 6.81" 120 Гц + WQHD, камера 108 Мп, Bluetooth 5.2, 4600 мАч, 5G, беспроводная турбо-зарядка 50 Вт, NFC, 8/256 Гб

Цена: $676 - https://lite.al/Z-vDYP

Промокод "ACODE80MI11"

Беспроводные наушники-вкладыши QCY

Характеристики: T8S, драйверы 13мм, AAC, QCY APP, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 380мАч

Цена: RU $19,61/UA $21.03 - https://lite.al/y9IXG

Промокод "special100love" RU

Андроид ТВ-бокс Vontar

Характеристики: TX9s, Amlogic S912 + Mali-T820MP3, 4K\VP9-2 H.265, Google Assistant Voice, 2/8

Предложение для РФ

Цена: $21,06 - https://lite.bz/E_zti

Промокод "AEPLATIT300"

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