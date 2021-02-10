Ночной режим на смартфонах вещь бесполезная

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Эксперимент показал, что использование ночного режима не влияет на качество засыпания

Несколько лет назад на смартфонах появился ночной режим. Он не затемняет интерфейс, а попросту понижает цветовую температуру экрана, делая более комфортным потребление контента в вечернее время суток и снижая количество синего света, который препятствует засыпанию. Все дело в том, что силен миф, что свет синего спектра, излучаемый экранами гаджетами, препятствует выработке гормона мелатонина, словно сигнализируя, что время сна еще не пришло.

Но как выяснила группа ученых Университета Бригама Янга, уменьшение цветовой температуры дисплея не такое уж эффективное занятие, как принято считать. Был проведен эксперимент с участием 167 добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, который показал, что ночной режим вещь бесполезная.

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Всех участников эксперимента разделили на три группы. Первая группа проводила час перед сном за работой с гаджетами, на которых был активирован ночной режим. Вторая группа делала то же самое, но при этом ночной режим не был включен. Тогда как третья группа проводила «аскетичный» час перед сном, не используя гаджет. Чтобы проверить качество сна, все участники эксперимента носили на запястье акселерометр.

По итогам эксперимента не удалось обнаружить отличий по качеству сна и степени засыпаемости между теми, кто использует перед сном гаджет с активным ночным режимом и без активации такого, а также теми, кто отказался от работы с устройством. В итоге ученые пришли к выводу, что ночная тема не оказывает влияния на качество сна. Ухудшить процесс засыпания способно не синее излучение, а тот контент, который пользователь просматривает перед сном.

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Источник: androidcommunity