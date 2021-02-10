Nokia 2760 Flip 4G станет раскладушкой в классическом дизайне

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Это самая простая звонилка

Ностальгия — чувство, которое активно использует и эксплуатирует компания HMD Global, взявшая на себя миссию вернуть на рынок смартфонов марку Nokia. Занимается этим она с декабря 2016 года и за прошедшие пять лет устройства под легендарным брендом особой популярности не снискали. Тем не менее, на кнопочные звонилки под брендом Nokia есть стабильный спрос и их неплохо покупают.

Поэтому не удивительно, что компания продолжает выпуск таких устройств и очередная новинка была замечена в базе данных Федеральной Комиссии по связи США (FCC). Она получила индекс TA-1398 и на рынок может выйти как Nokia 2760 Flip 4G. Предполагается, что работать она станет под управлением операционной системы KaiOS.

Новинка выполнена в форм-факторе раскладушки и ее габариты составили 109х58х19,3 мм при весе 136 грамм. В ее арсенале цветной дисплей разрешением 320х240 точек, батарея емкостью 1450 мАч, ресурса которой должно хватить на 13,7 часов работы в режиме ожидания и на 6,8 часов разговоров. Предложили лоток для карт microSD, основную камеру на 5-мегапикселей, поддержку Wi-Fi, Bluetooth, GPS, имеется MP3-плеер и громкоговоритель.

На данный момент нет подробностей, когда и в каких странах будет доступен Nokia 2760 Flip 4G, а также сколько могут запросить за него.

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Источник: gizmochina