Nokia анонсировала выход своего первого смартфона в Китае за 2020 год

2025

Вот и новость вдогонку предыдущей. Похоже, гендиректор финского техно-предприятия не врал, и у компании действительно намечены ﻿планы возродить свое могущество. HMD Global, концерн, производящий смартфоны под маркой Nokia, запланировал на 4 августа презентацию нового устройства бренда на территории Китая. Рекламный постер дает нам возможность взглянуть на устройство в синем цвете, и акцент на изображении установлен на настраиваемую кнопку на ребре гаджета.

Готовящийся к выходу смартфон Nokia станет первым для бренда в Китае в 2020 году. Последний смартфон Nokia X71 был выпущен на рынок еще в апреле 2019 года. Время действительно летит.

Изображение не раскрывает никаких деталей о новинке, за исключением цвета и кастомизируемой кнопке, которая обычно используется для вызова Google Assistant. Но некоторые издания уже предположили, что нас ждет смартфон, который недавно был замечен в базе TENAA под кодовым номером Nokia TA-1258. О нем мы также писали.

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Если это так, то мы смотрим на бюджетный смартфон, работающий на процессор начального уровня. На данный момент известна только одна модификация: 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего хранилища. Смартфон будет оснащен 6,99-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Скорее всего, дизайн будет немного устаревшим – техногики не ожидают ни вырезов, не дырок в экране.

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Кроме того, в устройство будет установлена слабенькая 8-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронталка. Зато в бюджетнике будет установлен сканер отпечатков пальцев на задней панели. Устройство будет работать под управлением Android 10, а за питание будет отвечать аккумулятор на 3040 мАч без поддержки быстрой зарядки.

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Источник: Nokiamob