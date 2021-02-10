Nokia уходит из России

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Продолжается исход иностранных компаний

Nokia в России отныне не работает. Компания официально заявила о том, что покидает российский рынок. Она сразу заявила о том, что ощутимых негативных финансовых последствий от этого шага не будет. По итогам 2021 года доля продаж Nokia в РФ составляла всего 2% от всего объема товарооборота компании. Есть другие регионы, где наблюдается высокий спрос на решения Nokia, поэтому свой план по доходам за 2022 год компания выполнит.

«С первых дней вторжения [России] в Украину для Nokia стало ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новые проекты и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников.

Из гуманитарных соображений правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя важнейшей инфраструктуры телекоммуникационных сетей в России. Они также подчеркнули важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа к Интернету, который открывает перед россиянами перспективы со стороны. Поэтому, когда мы выйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями», — сказано в заявлении Nokia.

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Источник: nokia