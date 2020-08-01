Nokia всем завистникам: «Прибыль только растет»

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Казалось бы, показатели Nokia уже давно должны идти на спад – в Сети постоянно появляются комментарии, вроде «Да кто их покупает?». Однако финскому производителю есть чем вас удивить. Вчера Nokia официально отчиталась о своих финансовых показателях за второй квартал 2020 года.

В связи с пандемией и успехах на китайском рынке доходы Nokia за второй квартал составили 5,092 млрд. евро. Это на 11% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, ее чистая прибыль демонстрирует уверенный рост, достигнув 99 млн. евро (116,5 млн. долл. США). Учитывая убытки в 193 млн. евро за аналогичный период прошлого года, эта ситуация впечатляет. К концу года рост Nokia может составить более 35%.

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Раджив Сури, президент и генеральный директор Nokia, сказал в официальном заявлении: «Несмотря на трудности, связанные с COVID-19, во втором квартале Nokia достигла уверенного роста. Рентабельность оказалась лучше, чем ожидалось, значительно улучшился денежный поток, значительно возросла устойчивость смартфонного бизнеса, а прибыль с акции становится выше».

Раджив Сури





В начале этого года Nokia заявила, что собирается сосредоточиться на производстве смартфонов. Компания была уверена, что достигнет хороших результатов в этой области. По словам Раджива Сури, свободный денежный поток Nokia за квартал составляет 265 млн. евро, что очевидно лучше, чем 1 млрд. евро убытков год назад. Учитывая сильный рост в первом полугодии, компания ожидает, что в 2020 году свободный денежный поток в течение всего года будет даже лучше, чем прогнозировалось ранее.

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«Во втором квартале каталог продукции Nokia продолжит развиваться. Планы постоянно совершенствуются, расходы снижаются, а производительность продуктов постоянно улучшается» - отмечает гендиректор. Сури также уточнил, что Nokia особенно хорошо выступает в среднебюджетном сегменте и планирует все дальше развивать устройства с поддержкой 5G.

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Источник: globenewswire.com