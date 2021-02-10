128

Программы Facebook и Messenger намеренно разряжают аккумулятор вашего смартфона.

Джордж Хейворд, научный сотрудник Facebook, утверждает, что приложения Facebook и Messenger могут намеренно разряжать батареи iPhone и Android.

Практика, известная как «негативное тестирование», позволяет технологическим компаниям «секретно» высосать все соки из устройства во имя тестирования функций или проблем, таких как скорость работы их приложения или загрузки изображений.

Он пожаловался на это своему руководителю, сказав, что это может кому-то навредить. Однако менеджер не только проигнорировала его беспокойство, но и призвала его продолжать, говоря, что «повредив нескольким людям, мы можем помочь миллионам».

В ноябре его уволили за отказ участвовать в отрицательном тестировании. Свой отказ он объяснил тем, что есть риск, связанный с разряжением батареи смартфона полицейского, спасателя или медика, который им может потенциально понадобиться для спасения жизней людей.

На увольнении история не закончилась и парень подал иск в суд против компании Meta для возмещения убытков и прекращения подобной практики, которая может подвергать опасности обычных пользователей.

Большинство людей, вероятно, даже не подозревают, что Facebook или другие социальные сети способны специально разряжать батарею мобильного телефона, сказал адвокат Хейворда Дэн Кайзер.

В очередной раз компания Facebook попадает в разного рода скандалы, заставляющие Цукерберга краснеть перед публикой и судя по всему это не последний раз.

Читать также: Facebook все. Теперь это Цель

Источник: nypost.com