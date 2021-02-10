Nothing Ear (2) выйдет в этом месяце. Что улучшат?

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Nothing﻿ затизерила выход второго поколения своих наушников

Компания Nothing выпустила скромный тизер своих наушников второго поколения Nothing Ear(2).

По качеству звука и дизайна и до первого поколения не было никаких претензий. Но среди пользователей продукции были определенные претензии к работе шумодава, режиму прозрачности и разговору в режиме гарнитуры. Судя по всему, именно на этом компания сделала основной акцент относительно обновления модели. Они заменили микрофоны и изменили их расположение в корпусе.

Как это повлияет на конечный результат, сможем узнать только после анонса. Благо ждать осталось недолго – анонс запланирован на 22 марта. Ниже перечислю основные особенности наушников, которые они унаследуют от предшественников:

Режим прозрачности

Двойное подключение

Расширенный эквалайзер с собственными настройками

Функция поиска наушников

Персонализированное ANC (активное шумоподавление), которое позволит свободно устанавливать уровень шумоподавления по желанию.

Если Nothing исправит детские болячки первой версии, эти наушники станут безусловно лучшими в своей ценовой категории.

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Источник: techleakszone