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Nothing Ear (2) выйдет в этом месяце. Что улучшат?

06.03.2023 66 0

Nothing﻿ затизерила выход второго поколения своих наушников

Компания Nothing выпустила скромный тизер своих наушников второго поколения Nothing Ear(2).

 

nothing_ear_2

 

По качеству звука и дизайна и до первого поколения не было никаких претензий. Но среди пользователей продукции были определенные претензии к работе шумодава, режиму прозрачности и разговору в режиме гарнитуры. Судя по всему, именно на этом компания сделала основной акцент относительно обновления модели. Они заменили микрофоны и изменили их расположение в корпусе.

 

 

Как это повлияет на конечный результат, сможем узнать только после анонса. Благо ждать осталось недолго – анонс запланирован на 22 марта. Ниже перечислю основные особенности наушников, которые они унаследуют от предшественников:

 

  • Режим прозрачности
  • Двойное подключение
  • Расширенный эквалайзер с собственными настройками
  • Функция поиска наушников
  • Персонализированное ANC (активное шумоподавление), которое позволит свободно устанавливать уровень шумоподавления по желанию.

 

Если Nothing исправит детские болячки первой версии, эти наушники станут безусловно лучшими в своей ценовой категории.

 

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Источник: techleakszone

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.03.2023

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Nothing Ear (2) выйдет в этом месяце. Что улучшат?