Nothing Ear выглядят блекло на фоне революционных наушников для геймеров: Red Magic Cyberbuds Dao TWS

93

Революция в мире наушников?

Бренд Red Magic от Nubia хорошо известен своими игровыми смартфонами, такими как недавно выпущенная серия Red Magic 8S. Однако компания выпускает не менее крутые устройства, в частности в 2020 году она выпустила свои первые TWS-наушники и не только. В целом бренд обращает свое внимание именно на игровые аксессуары, поэтому его устройства отличаются от других уникальным футуристическим дизайном. Red Magic постепенно развивает свой ассортимент, поэтому недавно появились новые интересные TWS-наушники, гарнитура ориентирована на игры.

Cyberbuds Dao TWS имеет уникальный дизайн с полупрозрачным корпусом и рамкой из нержавеющей стали, а узор выгравирован лазером.

Red Magic Cyberbuds Dao TWS – новые игровые наушники, только что появившиеся на международных рынках. Они оснащены передовой Bluetooth-технологией от Qualcomm, долгое время автономной работы, поразительными возможностями для игры.

Важной особенностью является использование чипа Qualcomm S5, позволяющего передавать аудио с высоким качеством через Bluetooth связь. Этот чип обеспечивает высокое качество звука без потерь и обеспечивает поддержку адаптивного активного шумотушения и аудио Bluetooth LE. Также эти наушники имеют низкую задержку в 28 мс в игровом режиме, правда, данная фишка лучше всего будет работать с собственными смартфонами компании.

Компания Red Magic понимает, что геймеры ценят RGB-эффекты, поэтому предоставляет пользователям возможность настраивать световые эффекты с помощью приложения Goper из Play Store.

Эти игровые наушники Red Magic уже доступны для приобретения в Европе, Великобритании и Сингапуре по цене €229/£229/S$309. Почти все функции и качество звука этих наушников поразительны, особенно если вы являетесь владельцем смартфона Red Magic 8S Pro.

Читайте также: One UI 6 - первые истоки

Источник: gsmarena