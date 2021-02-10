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  • Nothing и Qualcomm в рамках MWC толсто намекнули на флагманское железо у Nothing Phone (2)

Nothing и Qualcomm в рамках MWC толсто намекнули на флагманское железо у Nothing Phone (2)

01.03.2023 74 0

СЛЕДУЮЩИЙ СМАРТФОН ОТ NOTHING﻿ - PHONE (2) ﻿БУДЕТ С ФЛАГМАНСКИМ ЖЕЛЕЗОМ

Карл Пеи в своем интервью говорил, что хоть и считает свой первый смартфон флагманским несмотря на среднебюджетный процессор, но следующий смартфон будет более премиальным. И теперь стало понятно, что его приезд на выставку MWC не был просто квестом по поиску клонов своего смартфона, но и для небольшого анонса. Nothing рассказали о тесном сотрудничестве с Qualcomm и Карл Пеи символически получил в подарок футболку с надписью Phone(2) и восьмым номером. Из этого стало понятно, что в новом смартфоне будет чип 8 серии, хотя пока не понятно какой именно.

 

nothing_qualcomm

 

Вот что известно о характеристиках будущего аппарата:

  • Дисплей AMOLED
  • Частота обновления 120 Гц
  • Чипсет Snapdragon 8 серии
  • Спутниковая связь
  • 12 ГБ оперативной памяти
  • Накопитель 256 ГБ
  • Аккумулятор 5000mAh
  • Зарядное устройство 33 Вт+

 

Анонс смартфона ожидается в 3 квартале 2023 года. Цена пока неизвестна, но исходя из заявлений он станет дороже предшественника.

 

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Источник: techleakszone

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 01.03.2023

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Nothing и Qualcomm в рамках MWC толсто намекнули на флагманское железо у Nothing Phone (2)