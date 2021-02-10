Nothing и Qualcomm в рамках MWC толсто намекнули на флагманское железо у Nothing Phone (2)

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СЛЕДУЮЩИЙ СМАРТФОН ОТ NOTHING﻿ - PHONE (2) ﻿БУДЕТ С ФЛАГМАНСКИМ ЖЕЛЕЗОМ

Карл Пеи в своем интервью говорил, что хоть и считает свой первый смартфон флагманским несмотря на среднебюджетный процессор, но следующий смартфон будет более премиальным. И теперь стало понятно, что его приезд на выставку MWC не был просто квестом по поиску клонов своего смартфона, но и для небольшого анонса. Nothing рассказали о тесном сотрудничестве с Qualcomm и Карл Пеи символически получил в подарок футболку с надписью Phone(2) и восьмым номером. Из этого стало понятно, что в новом смартфоне будет чип 8 серии, хотя пока не понятно какой именно.

Вот что известно о характеристиках будущего аппарата: