Nothing и Qualcomm в рамках MWC толсто намекнули на флагманское железо у Nothing Phone (2)
СЛЕДУЮЩИЙ СМАРТФОН ОТ NOTHING - PHONE (2) БУДЕТ С ФЛАГМАНСКИМ ЖЕЛЕЗОМ
Карл Пеи в своем интервью говорил, что хоть и считает свой первый смартфон флагманским несмотря на среднебюджетный процессор, но следующий смартфон будет более премиальным. И теперь стало понятно, что его приезд на выставку MWC не был просто квестом по поиску клонов своего смартфона, но и для небольшого анонса. Nothing рассказали о тесном сотрудничестве с Qualcomm и Карл Пеи символически получил в подарок футболку с надписью Phone(2) и восьмым номером. Из этого стало понятно, что в новом смартфоне будет чип 8 серии, хотя пока не понятно какой именно.
Вот что известно о характеристиках будущего аппарата:
- Дисплей AMOLED
- Частота обновления 120 Гц
- Чипсет Snapdragon 8 серии
- Спутниковая связь
- 12 ГБ оперативной памяти
- Накопитель 256 ГБ
- Аккумулятор 5000mAh
- Зарядное устройство 33 Вт+
Анонс смартфона ожидается в 3 квартале 2023 года. Цена пока неизвестна, но исходя из заявлений он станет дороже предшественника.
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Источник: techleakszone
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