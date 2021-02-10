Nothing Phone (1) станет возмутителем спокойствия или имя окажется пророческим?

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В нынешних реалиях рынок смартфонов существенно просел и стал однообразно скучным. Он однороден и предсказуем. Он остро нуждается в молодой бурлящей крови, новых идеях, отхода от консерватизма и свежего взгляда. И такой приток свежести обещает Карл Пей со своим стартапом Nothing.

12 июля состоится премьера Nothing Phone (1) и многое о нем известно. Для полноты картины не хватает всего лишь пару штрихов, включая стоимость. Но уже сейчас мы можем рассказать, чего ожидать от Nothing Phone (1) и не преувеличены ли ожидания от него.

Маркетинг наше все

Стоит сразу сказать о том, что Карл Пей знает свое дело. Он тот, кто стоял у истоков OnePlus и развивал бренд. Как известно, эта компания весьма преуспела в деле маркетинга и раскручивания интриги вокруг своих устройств. Поэтому неудивительно, что предстоящий Nothing Phone (1) весьма активно продвигается на рынок посредством различных инструментов и здесь прямо прослеживается выстраивание позиционирования новинки, как гиковского аппарата. И нужный эффект повышенного ожидания и интереса достигнут. Достаточно сказать, что эксклюзивное видео Маркуcа Браунли с демонстрацией Nothing Phone (1) набрало уже больше 7 млн просмотров.

Сейчас команда Nothing насчитывает всего 300 человек, но благодаря, прежде всего, успешной маркетинговой кампании удалось собрать почти 200 тысяч предзаказов на Phone (1). Ряд пользователей, мотивируя свой выбор, сослались на авторитет Карла Пея, на то, что он знает свое дело и есть те, кто сравнивают его со Стивом Джобсом в части внимания к деталям и неуемного стремления к совершенству.

Гиковский стиляга

В противовес скучным внешне смартфонам, Nothing Phone (1) предложит прозрачную тыльную панель с 900(!) светодиодами. Они будут загораться при определенных сценариях использования смартфона. Например, во время зарядки, получения уведомления и записи видео. На данном этапе известно лишь о белой расцветке, а вот будут ли доступны другие цвета — загадка.

Подражая Apple, Nothing Phone (1) позиционируется как «зеленый» аппарат, изготовленный из переработанных материалов. Так, тут обещают использование 100% алюминиевого вторсырья и более 50% биопластика и прочих материалов при создании компонентов из пластика. Как и в случае с первыми смартфонами OnePlus, компания делает ставку на дизайн и материалы, хочет вызвать ассоциации, что это гиковский аппарат и своеобразный мейнстрим на рынке.

С точки зрения дизайна «наизнанку» Nothing Phone (1) выглядит действительно оригинально и позволит его обладателю выделиться из толпы. Но вот по части «железа» — это будет не самое продвинутое устройство. Так выходит, что предпочтение отдадут эффективности и сдержанности, а не чистой производительности и чрезмерности. При этом обещана гладкая, плавная и стабильная работа.

Здесь компания отводит весомое место Nothing OS — уникальному интерфейсу. И тут прослеживается тактика, которую использовала OnePlus на старте, предложив диковинную для многих CyanogenMod. Такое решение также попытка заявить о Nothing Phone (1) как об аппарате для гиков. Прошивка будет минималистичной, продуманной, с уникальным «визуальным языком» и ощущением простоты. Обещают уникальные звуковые эффекты, мелодии, темы и функции. Но несмотря на все фишки, это будет все же переиначенный Android с его преимуществами и недостатками.

Расчет или магия?

Возвращаясь к теме начинки, вновь скажем, что Nothing Phone (1) все же не сможет претендовать на звание «убийцы флагманов». Ему приписывают чипсет Snapdragon 778G+ (Snapdragon 7 Gen 1?), OLED-экран диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб встроенной, селфи-модуль на 16 Мп со светосилой f/2.2 и двойной тыльной камерой 50 Мп (f/1.8) + 16 Мп (f/2.2).

Все указывает на то, что Nothing Phone (1) может стать лишь очередным Android-смартфоном среднего уровня с необычным дизайном, чуть другим софтом и дерзким именем. Он не будет пытаться быть тем, кем на самом деле не является. На лавры «убийцы флагмана» он явно не претендует. Смартфон будет забавным и нетипичным внешне, но не более. С другой стороны, он обещает быть сбалансированным и удовлетворять потребности большинства пользователей.

Именно баланс и самобытный экстерьер могут приглянуться приличному количеству пользователей. Естественно, при условии адекватной цены и возможности приобрести Nothing Phone (1). Первенец компании будут продавать, как и первые устройства OnePlus — по приглашению. Не забываем и про дефицит комплектующих, который может не позволить молодому бренду урвать необходимое количество комплектующих в гонке с более маститыми брендами.

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