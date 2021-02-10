Nothing Phone (2) появится уже в этом году и будет более премиальным

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Самый футуристический смартфон получит продолжение

Еще в декабре генеральный директор Nothing Карл Пэй заявил, что Nothing Phone (2) не будет запущен в ближайшее время. Он добавил, что бренд не похож на других OEM-производителей на рынке, которые выпускают десятки продуктов в год, и скорее сосредоточится на Phone (1) и разработке его программного обеспечения.

Как и можно было ожидать, это заявление разочаровало многих поклонников и потенциальных клиентов, ожидавших Phone (2). Однако в недавнем интервью Inverse основатель Nothing уточнил, что Phone (2) будет выпущен в 2023 году.

Пэй подтвердил в интервью, что Phone(2) дебютирует в США. Выпуск телефона также ожидается в конце 2023 года. Как мы знаем, философия Nothing сосредоточена на обеспечении лучшего программного обеспечения, чем у конкурентов на Android, обычно гонящихся по характеристикам аппаратного обеспечения.

Но в этот раз говорят, что будущий смартфон Nothing будет флагманом в общепризнанном смысле этого слова. Это говорит о том, что телефон может стоить дороже его предшественника. Пэй не предоставил никаких деталей, однако было достаточно намеков, чтобы подтвердить, что Phone (2) будет иметь лучшие технические характеристики, чем его предшественник. "Мы разрабатываем смартфон более премиумный, чем Nothing Phone(1) , но программное обеспечение останется для нас основной сферой внимания", - сказал Пэй.

На вопрос, будет ли Phone(2) конкурировать с такими флагманскими устройствами, как iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra, Пэй сказал: «Я думаю, что рынок и отрасль сильно изменились с тех пор. Для нас технические характеристики Phone (1) были достаточно полезны с точки зрения взаимодействия с пользователем», — говорит Пэй. «Мобильные чипсеты действительно улучшились за последние 7–9 лет. Вот почему я не хочу называть Phone(2) флагманом, поскольку это означало бы, что Phone(1) не был флагманом.

В нашем собственном портфеле смартфонов Phone (1) был флагманом с точки зрения тщательности, которую мы уделяли продукту. Вот почему я вместо этого использовал слово премиум, чтобы описать Phone(2), что означает, что он является более премиумным, но таким же флагманом, как и Phone(1)».

Несмотря на то, что устройство все еще разрабатывается, мы можем ожидать, что оно будет более дорогим и с лучшими характеристиками. В интервью не было упомянуто никаких изменений в дизайне, что может означать, что в настоящее время Nothing может прикипеть к полупрозрачному корпусу и интерфейсу Glyph.

Источник: gizchina