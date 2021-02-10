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Nothing с бывшим главой OnePlus готовится к запуску первых смарт часов - CMF Watch

28.08.2023 80 0

Молодой бренд, а уже суббренды

 

Не успел активно развиться бренд Nothing, как они уже готовятся к релизу смарт-аксессуаров под суббрендом CMF, а ранее компания анонсировала выпуск гаджетов и аксессуаров под этим брендом. И вот появилась утечка, демонстрирующая дизайн предстоящих смарт-часов Watch Pro от CMF.

В сети опубликованы изображения, которые якобы являются внутренним маркетинговым материалом компании. На баннерах показаны часы с квадратным дисплеем, закругленными углами и оранжевым ремешком.

 

Nothing с бывшим главой OnePlus готовится к запуску первых смарт часов - CMF Watch – фото 1

 

Технически, Watch Pro оснащен 1,96-дюймовым AMOLED экраном с яркостью 600 нит и частотой обновления 50 Гц. Часы работают автономно до 13 дней, имеют 100 циферблатов, отслеживают более 100 видов тренировок. Дополнительно пульсометр, датчик SPO2, мониторинг сна и стресса. Также смартфону приписывают влагозащиту согласно классу IP68.

Однако, к сожалению, никаких деталей относительно смарт-функций Wear OS, по всей вероятности это может быть просто большим фитнес браслетом, однако, верим в лучшее.

 

Nothing с бывшим главой OnePlus готовится к запуску первых смарт часов - CMF Watch – фото 2

 

Сообщается, что Watch Pro обойдется около $55. Выпуск часов вместе с другими устройствами CMF намечен на конец сентября, сообщает источник.


Хотя пока компания Nothing не подтверждала эту информацию, ожидается официальная презентация со всеми подробностями о смарт-часах и других устройствах нового бренда CMF. А пока можно оценить, что может предложить нам Карл Пэй, напишите в комментариях, нравится вам визуально эти часы или нет. Мне он немного по цвету напоминает Apple Watch Ultra.

 

Источник:   gsmchina

 

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 28.08.2023
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Nothing с бывшим главой OnePlus готовится к запуску первых смарт часов - CMF Watch