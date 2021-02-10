Ноутбук с 7 дисплеями: зачем и для кого

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Представлен ноутбук Expanscape Aurora 7

Всегда интересно наблюдать за необычными и оригинальными устройствами на рынке. Любопытно смотреть на то, как производители ищут нестандартные пути обыграть какие-то гаджеты. Компания Expanscape решила удивить ноутбуком, который получил семь экранов.

Ноутбук именуется Aurora 7 и позиционируется как рабочий инструмент для программистов, трейдеров и веб-разработчиков. Наличие нескольких экранов позволяет редактировать различные элементы на отдельных экранах, избегая необходимости переключаться между несколькими окнами на одном дисплее.

Aurora 7 обладает четырьмя экранами диагональю 17,3 дюйма разрешением 4К и даны три дополнительных 7-дюймовых дисплея разрешением 1920х1200 пикселей. Габариты ноутбука составили 51х34х11 см и это при условии, что он сложен. Если раскрыть его, то получите гаджет с габаритами 96х6х59 см. Вес внушительный — 12 кг и назвать такой ноутбук мобильным и компактным сложно.

Внутри стоит чип Intel Core i9-9900K, видеокарта NVIDIA RTX 2060, дано до 128 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью до 16 ТБ. При желании можно выбрать варианты с Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 3950x. Питается вся эта «куча» мониторов от одной розетки, но можно положиться на встроенные аккумуляторы. Батареек две на 82 Вт*ч и 148 Вт*ч, где первая питает системный блок, а вторая — дисплеи. Но автономность работы крайне мала — 28 минут при максимальной нагрузке и в режиме ожидания — 2,20 ч.

Стоимость Aurora 7 не озвучивается и ноутбук не доступен в свободной продаже. Те, кто заинтересован приобрести лэптоп, должен договариваться с компанией напрямую, подписав соглашение о неразглашении информации о цене.

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Источник: expanscape