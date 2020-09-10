Ноутбуки с лучшим временем автономной работы в 2020 году - аккумуляторы для ноутбуков с максимальным сроком службы

Только ноутбуки с лучшим временем автономной работы могут сокрушить большинство машин премиум-класса, независимо от того, насколько сложны их характеристики, потому что ноутбуки бесполезны, если они не могут удерживать заряд. Купить батарею ноутбука расширеной емкости можно в этом каталоге.

К счастью, есть множество портативных компьютеров, которые подходят для этого. С помощью теста Laptop Mag Battery Test 2.0 , который включает непрерывный веб-серфинг по Wi-Fi с яркостью 150 нит, мы определили ноутбуки с лучшим временем автономной работы на рынке.

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Мы говорим о более чем 10 часах выносливости, которых более чем достаточно для этого перелета по пересеченной местности, долгого дня встреч или нескольких занятий подряд. Эти ноутбуки могут быть любыми, от потребительских ноутбуков премиум-класса до бизнес-ноутбуков и даже игровых ноутбуков, да, игровых ноутбуков, таких как Asus ROG Zephyrus G14, у которого время автономной работы больше, чем у 16-дюймового MacBook Pro, благодаря процессору AMD Ryzen. Поскольку AMD продвигает время автономной работы в качестве одной из своих ключевых функций, у Intel есть для этого много работы.

Недавно мы рассмотрели Lenovo ThinkPad X1 Carbon (8-го поколения) , показавший 10:45, и Dell Latitude 7410 , показавший 10:56. Lenovo Flex 5Gпоказал нелепые 17 часов 28 минут, но это не совсем хороший ноутбук, поэтому он не входит в этот список. Ознакомьтесь с нашими лучшими предложениями по выпуску ноутбуков в школу, чтобы сэкономить в Apple, Best Buy и других.

Обратите внимание, что в феврале 2018 года мы перешли с Laptop Battery Test 1.0, который просматривал веб-страницы с меньшей яркостью - 100 нит, поэтому оценки снизились, чтобы отразить более агрессивный (и реалистичный) тест.

Какие ноутбуки с лучшим временем автономной работы?

Это все игра чисел, поэтому решить, какие из ноутбуков будут с лучшим временем автономной работы, является объективным. На данный момент ноутбук с лучшим временем автономной работы, который вы можете купить, - это Dell Latitude 9410 2-in-1, который проработает до смешных 16 часов 54 минуты. Это один из лучших бизнес-ноутбуков, которые вы можете купить. Помимо невероятной выносливости, этот ультрапортативный компьютер корпоративного класса имеет тонкий, но прочный корпус, прочный дисплей 1080p и множество функций безопасности, в том числе датчик отпечатков пальцев и ИК-камеру.

Если вы ищете портативный ноутбук 2-в-1, HP Spectre x360 идеально подходит для вас. Он длился 13 часов 20 минут. Обновленный процессорами Intel 10-го поколения и модернизированным корпусом, Spectre x360 берет все, что нам нравилось в его предшественнике, и развивает его. Он начинается с дизайна ноутбука, который выглядит более привлекательным, чем когда-либо, благодаря более тонким рамкам дисплея и меньшей занимаемой площади. Среди других особенностей - яркий, яркий дисплей, удобная клавиатура, высокая производительность и прилагаемый стилус.

Однако, если вы ищете MacBook, который сочетается с ноутбуками с лучшим временем автономной работы, вам придется прыгнуть на 16-дюймовый MacBook Pro, который в нашем тесте проработал ровно 11 часов. Новый 16-дюймовый MacBook Pro - это чудовище, в котором есть совершенно новая клавиатура, увеличенный дисплей с более тонкими рамками и огромная мощность благодаря 8-ядерному процессору Core i9, 8 ГБ видеопамяти и 8 ТБ памяти. Кроме того, звук 16-дюймового MacBook Pro впечатляет даже больше, чем визуальные эффекты.

Ноутбуки с лучшим временем автономной работы, которые вы можете купить сегодня