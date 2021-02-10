Новая батарея для Hyundai Kona Electric: поиск выгодной замены

Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
26.08.2025 35 0

Владельцы кроссовера Hyundai Kona Electric могут оценить высокую мощность машины, которая удачно сочетается с экономным потреблением энергии и экологичностью. Однако, согласно американскому исследованию ресурсности, именно эта модель занимает второе место по количеству замененных электробатарей. Среди всех выпущенных электрокаров за один год 25% нуждались в замене аккумулятора. Это достаточно высокий показатель, особенно когда нужна новая батарея Hyundai Kona Electric уже по истечении ее гарантийного срока. Поэтому следует подробнее рассмотреть проблему и выбрать оптимальное решение для автовладельцев.

Что вызывает критическое состояние аккумулятора?

Автомобиль Hyundai Kona Electric способен совершить разгон до 100 км/ч всего за 8 секунд, а также проехать значительные дистанции без подзарядки. Это требует высокой емкости батареи, составляющей 64 кВтч для новых моделей.

Значительную роль играет также устойчивость конструкции к длительным циклам подзарядки. Производитель гарантирует 160 000 км пробега или 8 лет эксплуатации.

 

новая батарея Hyundai Kona Electric

 

Однако электрокар используется значительно дольше, и потребность в новом аккумуляторе для каждого автомобиля наступает в разное время. На этот аспект влияет:

 

  1. Забота об аккумуляторе, что означает его правильную эксплуатацию. Нельзя допускать глубокой разрядки, а также падения уровня охлаждающей жидкости. Плохо влияют на емкость батареи экстремальные перепады температур, поэтому стоит позаботиться о стоянке для авто и не оставлять его под прямыми солнечными лучами.
  2. Наличие повреждений. Дефекты ячеек могут привести к тому, что конструкция не может достичь уровня заряда на максимуме.
  3. Сопутствующие неисправности в электросистеме авто приводят к сбоям. Рассинхронизация приводит к деградации батареи.

 

Однако основным фактором остается старение аккумулятора, что является характерным признаком литий-ионных систем. Поэтому резкой потери емкости могут ожидать владельцы авто с большим пробегом.

Подержанная или новая модель: анализируем предложения поставщиков

Есть несколько вариантов покупки аккумуляторов. Их следует сравнить между собой, чтобы найти оптимальное решение:

 

 

Преимущества

Недостатки

Оригинальная модель Hyundai

Идеальная адаптация к автомобилю и длительная эксплуатация.

Слишком высока стоимость, если истек гарантийный срок.

Батарея от независимого поставщика

Новые более дешевые варианты от других производителей.

Отсутствие официальной гарантии и необходимость проверки качества батареи.

Подержанный аккумулятор

Возможность приобрести оригинальную модель без потери емкости, а также максимально выгодная цена.

Риски, связанные с состоянием аккумулятора.

 

Самым дешевым вариантом станет б/у батарея, а во избежание рисков следует воспользоваться услугами онлайн-платформы Spolshy.

 

батарея Hyundai Kona Electric

 

На сайте предложены детали из шрота, выбранные специалистами компании. Они проверили их качество и добавили подробное техническое описание для удобства поиска по модели авто. Это позволяет приобрести оригинальную деталь без наценок.

Источник: spolshy.com.ua

