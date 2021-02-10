Новая батарея для Hyundai Kona Electric: поиск выгодной замены
Владельцы кроссовера Hyundai Kona Electric могут оценить высокую мощность машины, которая удачно сочетается с экономным потреблением энергии и экологичностью. Однако, согласно американскому исследованию ресурсности, именно эта модель занимает второе место по количеству замененных электробатарей. Среди всех выпущенных электрокаров за один год 25% нуждались в замене аккумулятора. Это достаточно высокий показатель, особенно когда нужна новая батарея Hyundai Kona Electric уже по истечении ее гарантийного срока. Поэтому следует подробнее рассмотреть проблему и выбрать оптимальное решение для автовладельцев.
Что вызывает критическое состояние аккумулятора?
Автомобиль Hyundai Kona Electric способен совершить разгон до 100 км/ч всего за 8 секунд, а также проехать значительные дистанции без подзарядки. Это требует высокой емкости батареи, составляющей 64 кВтч для новых моделей.
Значительную роль играет также устойчивость конструкции к длительным циклам подзарядки. Производитель гарантирует 160 000 км пробега или 8 лет эксплуатации.
Однако электрокар используется значительно дольше, и потребность в новом аккумуляторе для каждого автомобиля наступает в разное время. На этот аспект влияет:
- Забота об аккумуляторе, что означает его правильную эксплуатацию. Нельзя допускать глубокой разрядки, а также падения уровня охлаждающей жидкости. Плохо влияют на емкость батареи экстремальные перепады температур, поэтому стоит позаботиться о стоянке для авто и не оставлять его под прямыми солнечными лучами.
- Наличие повреждений. Дефекты ячеек могут привести к тому, что конструкция не может достичь уровня заряда на максимуме.
- Сопутствующие неисправности в электросистеме авто приводят к сбоям. Рассинхронизация приводит к деградации батареи.
Однако основным фактором остается старение аккумулятора, что является характерным признаком литий-ионных систем. Поэтому резкой потери емкости могут ожидать владельцы авто с большим пробегом.
Подержанная или новая модель: анализируем предложения поставщиков
Есть несколько вариантов покупки аккумуляторов. Их следует сравнить между собой, чтобы найти оптимальное решение:
|
Преимущества
|
Недостатки
|
Оригинальная модель Hyundai
|
Идеальная адаптация к автомобилю и длительная эксплуатация.
|
Слишком высока стоимость, если истек гарантийный срок.
|
Батарея от независимого поставщика
|
Новые более дешевые варианты от других производителей.
|
Отсутствие официальной гарантии и необходимость проверки качества батареи.
|
Подержанный аккумулятор
|
Возможность приобрести оригинальную модель без потери емкости, а также максимально выгодная цена.
|
Риски, связанные с состоянием аккумулятора.
Самым дешевым вариантом станет б/у батарея, а во избежание рисков следует воспользоваться услугами онлайн-платформы Spolshy.
На сайте предложены детали из шрота, выбранные специалистами компании. Они проверили их качество и добавили подробное техническое описание для удобства поиска по модели авто. Это позволяет приобрести оригинальную деталь без наценок.
Источник: spolshy.com.ua