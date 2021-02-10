Новая фишка Galaxy S24 "Cycle to search" также доступна для Pixel 8 – что это такое и как использовать?

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Быстрый поиск без переключения приложений

Google анонсировала запуск новой функции Circle to Search, которая позволит быстро находить информацию об объектах на экране смартфона. Сначала она будет доступна на Pixel 8, Pixel 8 Pro и линейке Galaxy S24 от Samsung.

Функция позволяет обвести часть изображения или текст на экране без выхода из текущего приложения. После этого отобразится полоса поиска Google с результатами поиска для обведенного объекта.

Чтобы использовать Circle to Search на Pixel 8 или Galaxy S24, нужно нажать и удерживать кнопку "Домой" или навигационную панель внизу экрана. Появится анимация, после чего можно обвести нужный объект.

Также обновлена функция multisearch. После выбора изображения для поиска можно добавить текстовый вопрос, чтобы уточнить поиск. К примеру, сфотографировать растение и спросить "Как часто поливать это растение?".

По словам Google, multisearch позволяет находить не только информацию об объекте, но и причины и контексты. Теперь функция находится на стадии бета-тестирования, а 31 января полноценно появится в стабильных версиях прошивок на данных устройствах.

Источник - Google