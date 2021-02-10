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Новая глава: Обновление Android 14 (One UI 6.0) на Samsung Galaxy - Какие устройства получат обновление?

В начале этого года Google выпустил первую версию Android 14 Developer Preview, а сейчас Samsung готовится обновить свои устройства до новой версии операционной системы. Обновление Android 14 пройдет вместе с обновлением пользовательского интерфейса One UI 6.0.



Следует отметить, что предыдущие версии Android 14 Developer Preview были недоступны для устройств Samsung. Тем не менее, эта компания имеет привычку запускать свою бета-программу One UI ежегодно, вероятно, бета-программа в этом году начнется в третьем квартале.



Что касается оптимизированной политики обновлений программного обеспечения от Samsung, то теперь многие устройства могут получать обновления ОС Android до четырех лет. Таким образом, владельцы некоторых старших моделей Galaxy также смогут перейти на Android 14 One UI 6.0.



Список пригодных устройств Samsung Galaxy для получения обновления Android 14 One UI 6.0 включает в себя:

Серия Galaxy S:

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S23+

- Galaxy S23

- Galaxy S22 Ultra

- Galaxy S22+

- Galaxy S22

- Galaxy S21 FE

- Galaxy S21 Ultra

- Galaxy S21+

- Galaxy S21



Серия Galaxy Z:

- Galaxy Z Fold 5

- Galaxy Z Flip 5

- Galaxy Z Fold 4

- Galaxy Z Flip 4

- Galaxy Z Fold 3

- Galaxy Z Flip 3



Серия Galaxy A:

- Galaxy A73

- Galaxy A72

- Galaxy A54

- Galaxy A53

- Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

- Galaxy A34

- Galaxy A33

- Galaxy A24

- Galaxy A23

- Galaxy A14

- Galaxy A13

- Galaxy A04s



Серия Galaxy M:

- Galaxy M54

- Galaxy M53 5G

- Galaxy M33 5G

- Galaxy M23



Серия Galaxy F:

- Galaxy F54

- Galaxy F23

- Galaxy F14 5G



Серия Galaxy Xcover:

- Galaxy Xcover 6 Pro



Серия Galaxy Tab:

- Galaxy Tab S9 Ultra

- Galaxy Tab S9+

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S8 Ultra

- Galaxy Tab S8+

- Galaxy Tab S8



Это довольно впечатляющий список устройств, которые получат обновление, и отражает усилия Samsung поддерживать свои продукты на новых версиях операционной системы в течение длительного времени. Обновление Android 14 One UI 6.0 обещает обеспечить пользователям больше функций и улучшенную производительность на любимых устройствах Galaxy.﻿

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Источник:sammobile