Новая серия Xiaomi 14: унизили Apple и заставили Samsung нервничать

342

Презентация Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro + бонус

Вчера вечером прошла презентация новинок осени Xiaomi. Время выхода своих флагманских продуктов они выбирают удачно, вскоре всемирная распродажа 11.11 и перед новогодними праздниками желание покупать подарки значительно растет. От самой презентации осталось смешанное чувство. Продукты были очень крутыми, а вот подача и режиссура у китайцев явно не голливудская.



Чтобы лишить вас лишней информации о том, как выглядят все бухгалтера компании и какой тяжелый труд привел к появлению этих фантастических продуктов мы сделали видео по следам презентации. На ней показали совершенно новую операционную систему Hyper OS, обещающую изменить все и стать новой эрой в ПО для Xiaomi.

Также мы увидели два новеньких флагмана компании: Xiaomi 14, который стал настоящим флагманом в довольно компактном форм-факторе почти без ограничений относительно старшей модели, и Xiaomi 14 Pro, получивший новые уникальные материалы как титан в корпусе и новое защитное стекло собственного производства. . Ну и напоследок показали очень неплохие часы Xiaomi Watch S3 с сменными безелями и привлекательной ценой.

Короче говоря, продукты действительно интересны и новинки точно заслуживают вашего внимания, потому что это достойная альтернатива переоцененным флагманам от Apple и Samsung.