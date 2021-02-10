Новые рендеры OPPO Find N3 демонстрируют блок камер и тыльную сторону складного смартфона

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Тонкий корпус ﻿﻿﻿ и круглый блок камер Hasselblad

Информатор Digital Chat Station разместил в Weibo подробные рендеры смартфона OPPO Find N3. Изображения показывают большой круглый блок камер с тремя объективами, сенсором и логотипом Hasselblad. Достаточно большая вспышка расположена в правом верхнем углу.



Find N3 представлен в трех цветах: золотом, черном и зеленом.

Черный смартфон украшен экокожей. Рендеры подтверждают информацию, что OPPO Find N3 и OnePlus Open – тот же смартфон для разных рынков, разница с недавними изображениями последнего почти отсутствует. Возможно, Oppo Find N3 станет эксклюзивным вариантом для Китая, тогда как OnePlus Open будет продаваться по всему миру.



Некоторые спецификации Oppo Find N3 стали известны раньше. Они включают процессор Snapdragon 8 Gen2, 6 ГБ оперативной памяти, Android 13. Также известен результат смартфона у Geekbench 6.2 – 1544 и 4686 баллов.

Источник: Sparrows News