Новые сочные цвета будущих флагманов Samsung Galaxy S24: свежий взгляд на дизайн

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Новые свежие цвета

Хотя до релиза осталось несколько месяцев, с каждым днем распространяется все больше сведений о предстоящей серии Samsung Galaxy S24.

Известный инсайдер Росс Янг , известный своими точными прогнозами по Galaxy, недавно рассказал о цветовых вариантах серии Galaxy S24. Ожидаемые оттенки включают черный, серый, фиолетовый и желтый, что придаст нотку разнообразию Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra.

Также Янг предполагает возможность появления трех эксклюзивных цветов – оранжевого, светло-голубого и светло-зеленого, зарезервированных исключительно для официального магазина Samsung.

Ввиду прогнозов инсайдера, издание Phone Arena решило воспроизвести предложенные варианты цветов. Цвет действительно выглядит ярко и довольно свежо, но, как нам кажется, ситуация будет как с новыми iPhone 15, и цвета будут более пастельными.

Кроме того, есть предположение, что серия Galaxy S24 может иметь титановую рамку, подобную последнему iPhone 15 Pro, а также Galaxy S24 будет оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3.

С приближением даты выхода серии Galaxy S24 инсайдеры отрасли предполагают, что дебют состоится в январе 2024 года, а некоторые предполагают, что презентация состоится 18 января.

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Источник: phonearena