Первые тесты M3 Max – он разрывает своих конкурентов и более дорогие чипы от Apple

96

НОВЫЙ ЧИП ОТ APPLE ПОКАЗАЕТ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно базе тестов Geekbench, новый чип Apple M3 Max демонстрирует поразительную производительность, соразмерную с чипом M2 Ultra. Напомним, Ultra-серия в самом начале создавалась как два чипа M Max объединенных в один.

Тестирование M3 Max в 16-дюймовом MacBook Pro показало 21 890 баллов в многоядерном тесте. Для сравнения, M2 Ultra у Mac Studio набирает в среднем 21 231 балл.

Итак, M3 Max фактически сравнялся по производительности с топовым чипом М2 Ultra, предназначенным для Mac Studio – при этом 16-дюймовый MacBook Pro на M3 Max стоит $3499, тогда как Mac Studio с М2 Ultra – $3999. То есть ноутбук с М3 Max даже дешевле, а мощность та же.

Конечно, это предварительные результаты тестов. Окончательные выводы можно будет сделать после подробных испытаний М3 Max в реальных условиях. Однако пока новый чип Apple выглядит очень мощным – интересно, что будет у M3 Ultra.

Источник – geekbench