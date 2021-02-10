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  • Новинка! Xiaomi Redmi Pad SE – планшет с 2K экраном и крутой автономностью уже доступен от 5 200

Новинка! Xiaomi Redmi Pad SE – планшет с 2K экраном и крутой автономностью уже доступен от 5 200

26.09.2023 70 0

Яркие цвета и звук DOLBY ATMOS

 

Xiaomi представила новый бюджетный планшет Redmi Pad SE с качественным 11-дюймовым экраном и мультимедийными возможностями.

 

Redmi Pad SE оснащен 11-дюймовым дисплеем LCD с разрешением 2K и частотой обновления 90 Гц. Яркий дисплей и плавность изображения гарантированы!

 

Новинка! Xiaomi Redmi Pad SE – планшет с 2K экраном и крутой автономностью уже доступен от 5 200 – фото 1

 

А благодаря 4 динамикам с поддержкой Dolby Atmos вы погрузитесь в увлекательный звук во время просмотра фильмов и видео.

 

Планшет работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 680, имеет камеры 8 Мп и 5 Мп. А емкость аккумулятора 8000 мАч обеспечивает длительную автономность с максимальной скоростью зарядки в 18 Вт, однако в комплекте зарядка на 10 Вт, как это когда-то было у Redmi Note 7.

 

Новинка! Xiaomi Redmi Pad SE – планшет с 2K экраном и крутой автономностью уже доступен от 5 200 – фото 2

 

  Мы предлагаем эту модель на AliExpress по цене 5 199 грн с промокодом – так что если вы заинтересовались, советую приобрести, планшет за свои средства крутой.

Redmi Pad SE – ﻿от 5 199 грн﻿

Промокод на скидку -10$ xm10

 

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 26.09.2023
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Новинка! Xiaomi Redmi Pad SE – планшет с 2K экраном и крутой автономностью уже доступен от 5 200