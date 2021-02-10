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Новый процессор Snapdragon 7 "SM7550" засветился в коде MIUI

11.09.2023 124 0

новый бюджетный хит?

 

В коде программного обеспечения MIUI от Xiaomi была обнаружена ссылка на новый процессор Qualcomm с кодовым названием "Crow" и моделью SM7550. Это может быть следующий чипсет серии Snapdragon 7.

 

Новый процессор Snapdragon 7 "SM7550" засветился в коде MIUI – фото 1

 

По предварительным данным, процессор SM7550 может уступать по производительности модели Snapdragon 7+ Gen 2. Вполне возможно, что этот процессор будет простым Snapdragon 7 Gen 2, поскольку на рынке существует только плюс-версия, поэтому было бы логичным, чтобы появилась обычная.

 

Также из кода MIUI следует, что первый смартфон с этим чипом уже в разработке. Официальной информации, где он будет использоваться, пока нет, однако я думаю, что какая-то из версий Redmi Note 13 Pro его получит.

 

Новый процессор Snapdragon 7 "SM7550" засветился в коде MIUI – фото 2

 

Ожидается, что этот процессор станет очередным предложением Qualcomm для среднего ценового сегмента, а упоминание кода MIUI может указывать на предстоящий релиз смартфона с этим чипсетом.

 

Источник: gsmchina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 11.09.2023
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Новый процессор Snapdragon 7 "SM7550" засветился в коде MIUI