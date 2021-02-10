Новый игровой смартфон Lenovo Legion Halo появился в базе данных Geekbench

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Ключевые характеристики новинки подтвердились.

В этом году компания уже выпустила один игровой смартфон, Legion Y90, который по своему дизайну и философии является прямым наследником Lenovo Legion первого и второго поколения. А Lenovo Legion Halo будет, по своей сути, обычным флагманом наших дней с уклоном в мобильный гейминг.

Ранее в сети уже появлялись утечки связанные с этим аппаратом, а теперь смартфон засветился в базе данных бенчмарка Geekbench. И, хоть в бенчмарке название процессора и не показывается напрямую, его архитектура, частота ядер и видеоадаптер Adreno 740 напрямую говорят о том, что смартфон будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. Geekbench также указал на то, что игрофон от Lenovo получит версию с 8 Гб оперативной памяти и будет работать на Android 12.

Согласно более ранней информации, Lenovo Legion Halo оснащен 6,67-дюймовым P-Oled дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Новинка получит до 16 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Основная камера будет представлена тремя датчиками: главным на 64 Мп, шириком на 13 Мп и 2-мегапиксельной затычкой. Фронтальная камера получит разрешение 16 Мп.

Торговое название Lenovo Legion Halo ещё не раскрыто. Ожидается, что смартфон будет представлен в третьем квартале текущего года.

Источник: gizmochina.﻿