Новый планшет iPad Pro — это нечто: чип M1, до 16 Гб оперативки, miniLED-дисплей и LiDAR

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Apple показала iPad Pro нового поколения или компактный компьютер с сенсорным экраном

Apple представила новый iPad Pro. И компания смогла удивить. Она предложила в планшете систему на чипе M1. Купертиновцы решили не мелочиться и установили компьютерный процессор, который встречается в новейших MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini и iMac 24ʺ. В итоге в плане производительности iPad Pro 2021 года вышел выше всяких похвал и его выходом компания задала новую планку, допрыгнуть до которой конкурентам будет непросто.

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Важно и то, что, предложив чип M1 в iPad Pro компания в плане мощности поставили планшет на одну ступень с настольными решениями. Чтобы понимать, как эволюционировал «яблочный» планшет стоит привести всего пару цифр: 50% прирост вычислительной мощности по сравнению с предшественником и новинка в 1500 мощнее первого iPad.

По своей сути iPad Pro стал компактным и мобильным компьютером, которому полагается много оперативной памяти — до 16 Гб. Что касается встроенной памяти, то ее будет до 2 ТБ.

Помимо железа компания основательно прокачала и дисплей планшета. В iPad Pro с экраном диагональю 12,9 дюймов предлагается miniLED-матрица Liquid Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нит. Вариант с 11-дюймовым дисплеем получил Retina‑матрицу с частотой обновления 120 Гц. А еще завезли порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и USB Type-C 4, предложили поддержку 5G, DualSence и нового геймпада Xbox.

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Не оставили без внимания и камеры. На передней панели установили датчик с углом обзора 122 градуса, который способен распознавать пользователя и удерживать его в центре кадра во время видеоконференций. Преображениям подверглась и основная камера iPad Pro, получившая крутой LiDAR. Он позволяет повысить скорость и точность автофокусировки, а еще есть возможность вести съемку практически в полной темноте.

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Оценили 11ʺ iPad Pro в версии с Wi-Fi в $799, а 5G-вариация стоит $999. За 12-дюймовый планшет с поддержкой 5G придется отдать от $1299, а за вариант с Wi-Fi — от $1099. Продажи устройства стартуют в мае, а сейчас компания начнет прием предзаказов.

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Источник: cnet