Новый порт Google Camera для более чем 30 Android-смартфонов. Как установить

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Думаю, что многие знают, что такое приложение Google Camera. Качественные портретные снимки, ночной режим и всевозможные алгоритмы — все это позволяет делать качественные фоточки. Само приложение считается одним из лучших для Android-устройств, но у него есть серьезный недостаток — совместимость только с аппаратами Pixel.









Однако ограниченную доступность сумели обойти независимые разработчики и их усилиями Google Camera портирована и на другие смартфоны, работающие под управлением зеленого робота. Моды GCam популярны и энтузиасты делают многое, чтобы список совместимых устройств постоянно множился.





Новый мод и совместимые смартфоны





Недавно группа энтузиастов разработала новый порт GCam Ultra CVM Mod на базе Gcam Mod 7.3, он совместим с рядом смартфонов на базе Android 9 и Android 10. Фишка нового мода в том, что он сохранил исходные функции и опции стокового приложения, но при этом предлагает улучшенный интерфейс и ряд дополнительных фишек, включая настройку фокуса, съемку в режиме RAW, управление экспозицией и затвором.





Перечень совместимых смартфонов:





Samsung Galaxy S10e/S10/S10 +

Galaxy Note 10/Note 10+

Samsung Galaxy S20/S20 +/S20 Ultra

Galaxy S8/S8 Plus

Galaxy S9/S9 +

Samsung Galaxy Note 9

OnePlus 8/8 Pro

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 7T/7T Pro

Pocophone F1

Poco F2 Pro

Poco X2

Redmi Note 8

Redmi Note 7/7 Pro

Xiaomi Mi 9Т/Mi 9Т Pro

Мото Х4

Moto G6 и G7 Series

LG V20/V30

LG G8/G7/G6





Список ограничен только теми устройствами, на которых новый мод будет работать гарантировано. Если на вашем устройстве стоит API Camera2, а также Android 9 и Android 10, то можно попробовать его запустить также. Но есть вероятность, что ряд функций будут недоступны или станут работать некорректно.





Как скачать





Инструкция по установке GCam Ultra CVM Mod:



