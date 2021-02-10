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Китайский бренд бюджетных смартфонов Blackview﻿ не перестает удивлять фанатов интересными новинками. Свежие модели предлагаются по очень низкой цене. При этом они ничуть не уступают по характеристикам более дорогим устройствам. Сегодня хотим поделиться выгодным предложением на новый телефон Blackview﻿ BV5200 Pro. Как уже можно понять из названия, это улучшенная версия BV5200. Давайте узнаем, что собой представляет данное мобильное устройство.

Подробные характеристики Blackview BV5200 Pro

Ранее мы рассказывали о Blackview﻿ BV5200. В сентября этот смартфон предлагался по акционной цене 99 долларов, но теперь за такую же сумму можно приобрести Pro-версию.

Она имеет несколько существенных отличий по сравнению со стандартной версией: 64 ГБ оперативной памяти, восьмиядерный процессор Mediatek Helio G35 и улучшенную технологию камер ArcSoft. Постоянное хранилище расширяется с помощью карты памяти до 1 ТБ. Объем ОЗУ – 4 ГБ.

Диагональ экрана Blackview BV5200 Pro составляет 6,1 дюйм. Дисплей имеет разрешение 1560х720 точек (HD+). Установлена операционная система Android 12 с фирменной оболочкой Doke OS 3.0. Емкость батареи – 5180 мАч.

Производитель уделяет огромное внимание 13-мегапиксельной камере, которая оснащена несколькими улучшенными режимами. Режим ArcSoft Panorama Mode обеспечивает качественные панорамные фото без деформаций и искажений.

ArcSoft HDR выравнивает баланс между светлыми и темными участками на изображениях. Portrait Mode делает правильное размытие заднего фона благодаря системе искусственного интеллекта. Режим ArcSoft Night, как уже понятно из названия, позволяет создавать качественные ночные фото.

Фронтальная 13-мегапиксельная камера тоже модернизирована. Режим Beauty Mode улучшен на 15% в Blackview﻿ BV5200 Pro по сравнению с обычной версией. Инструмент позволяет скрывать недостатки и разглаживать кожу, благодаря чему ваши селфи всегда будут идеальными.

В период с 5 по 9 декабря Blackview BV5200 Pro можно купить за $99. По истечению этого время цена будет составлять уже 199,99 долларов. То есть, сейчас у вас есть возможность приобрести мобильное устройство со скидкой 50%! Не упустите такой шанс. Для оформления заказа переходите по ссылке.

Ждем в комментариях ваше мнение о телефонах Blackview﻿: нравится ли вам данная фирма и пользуетесь ли вы ее продукцией.