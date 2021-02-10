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Новый смартфон Blackview BV5200 Pro предлагается по суперцене

06.12.2022 5191 0

Китайский бренд бюджетных смартфонов Blackview﻿ не перестает удивлять фанатов интересными новинками. Свежие модели предлагаются по очень низкой цене. При этом они ничуть не уступают по характеристикам более дорогим устройствам. Сегодня хотим поделиться выгодным предложением на новый телефон Blackview﻿ BV5200 Pro. Как уже можно понять из названия, это улучшенная версия BV5200. Давайте узнаем, что собой представляет данное мобильное устройство.

Подробные характеристики Blackview BV5200 Pro

Ранее мы рассказывали о Blackview﻿ BV5200. В сентября этот смартфон предлагался по акционной цене 99 долларов, но теперь за такую же сумму можно приобрести Pro-версию.

 

Она имеет несколько существенных отличий по сравнению со стандартной версией: 64 ГБ оперативной памяти, восьмиядерный процессор Mediatek Helio G35 и улучшенную технологию камер ArcSoft.  Постоянное хранилище расширяется с помощью карты памяти до 1 ТБ. Объем ОЗУ – 4 ГБ.

Blackview BV5200 Pro

Диагональ экрана Blackview BV5200 Pro составляет 6,1 дюйм. Дисплей имеет разрешение 1560х720 точек (HD+). Установлена операционная система Android 12 с фирменной оболочкой Doke OS 3.0. Емкость батареи – 5180 мАч.

Характеристики Blackview BV5200 Pro

Производитель уделяет огромное внимание 13-мегапиксельной камере, которая оснащена несколькими улучшенными режимами. Режим ArcSoft Panorama Mode обеспечивает качественные панорамные фото без деформаций и искажений.

Камеры Blackview BV5200 Pro

ArcSoft HDR выравнивает баланс между светлыми и темными участками на изображениях. Portrait Mode делает правильное размытие заднего фона благодаря системе искусственного интеллекта. Режим ArcSoft Night, как уже понятно из названия, позволяет создавать качественные ночные фото.

Фронтальная камера Blackview BV5200 Pro

Фронтальная 13-мегапиксельная камера тоже модернизирована. Режим Beauty Mode улучшен на 15% в Blackview﻿ BV5200 Pro по сравнению с обычной версией. Инструмент позволяет скрывать недостатки и разглаживать кожу, благодаря чему ваши селфи всегда будут идеальными.

Новинка Blackview BV5200 Pro

В период с 5 по 9 декабря Blackview BV5200 Pro можно купить за $99. По истечению этого время цена будет составлять уже 199,99 долларов. То есть, сейчас у вас есть возможность приобрести мобильное устройство со скидкой 50%! Не упустите такой шанс. Для оформления заказа переходите по ссылке.

Стоит ли покупать Blackview BV5200 Pro

Ждем в комментариях ваше мнение о телефонах Blackview﻿: нравится ли вам данная фирма и пользуетесь ли вы ее продукцией.

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 06.12.2022

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Новый смартфон Blackview BV5200 Pro предлагается по суперцене