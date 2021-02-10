Nubia Pad 3D: объявлена цена и дата начала глобальных продаж

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Nubia Pad 3D с MWC наконец-то получила дату начала продаж

Во время выставки MWC было показано много интересных устройств. Многие восхищенные отзывы получил планшет от компании ZTE - Nubia Pad 3D, на экране которого отображается объемное изображение без использования дополнительных аксессуаров.

И хотя сама по себе технология не нова, здесь она реализована с использованием искусственного интеллекта и стереокамер, отслеживающих положение глаз наблюдателя и корректирующих картинку для реалистичного эффекта 3D. Очень интересно, что будет, если два человека будут смотреть на экран под разными углами?

Думаю, кто-то обязательно протестует такой сценарий, когда они появятся у блоггеров на руках.

Сегодня ZTE объявила ценник и дату начала предзаказов по глобальной версии планшета. Цена за версию 8/128 ГБ составляет 1199$, но тем, кто сделает предзаказ, обещают скидку в 100$ и еще подарят зарядку, которую бережно убрали из комплекта.

Интересная тенденция сначала забрать, а затем благородно подарить за предзаказ. Кстати, цена довольно демократичная за такое необычное устройство, я считаю, что спрос на него будет, но конечно миллионами он продаваться не станет. А вы бы приобрели себе подобный гаджет, если бюджет разрешал?

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Источник: ztedevices