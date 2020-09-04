Nubia Red Magic 5S: топовая начинка, мощное охлаждение и отличный звук

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Nubia Red Magic 5S выходит за пределы Китая

В последние годы Nubia изрядно переосмыслила свой подход к созданию смартфонов, сосредоточившись на моделях, заточенных на геймеров. Летом случилось очередное обновление — Red Magic 5S. При этом при создании устройства обошлись без резких изменений, а то, что «переделано» не сразу бросается в глаза. Главные новшества скрываются внутри.

Внешне Red Magic 5S не изменился по сравнению с Red Magic 5G: уже классический вытянутый дисплей с тонкими кромками, блок камер на тыльной стороне и характерная стилистика ломаных линий на задней панели. А еще попытка за счет сочетания ярких цветов в расцветке Pulse﻿ сделать смартфон эффектным и броским. Появилась и новая стильная расцветка Sonic Silver. ﻿Про габариты говорить особо нечего — этот аппарат для тех, кто знает на что идет, приобретая геймерский смартфон с достаточно емкой батарейкой.

В Red Magic 5S установлен 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 144 Гц, а частота отклика сенсорного слоя составила 240 Гц. Есть DC Dimming и 100% охват DCI-P3. Также как у предшественника на торцах имеются сенсорные курки и их частота отклика составила 320 Гц.

Логично, что внутри установили мощный Snapdragon 865, который позволит комфортно играть в любые игры. А чтобы не проявлялась склонность к перегреву и не допустить того, чтобы смартфон раскалился, внутри установили усовершенствованную систему охлаждения ICE 4.0 Active Liquid-Cooling. Смартфон несет на борту до 16 Гб самой быстрой оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель стандарта UFS 3.1 емкостью 128/256 Гб.

Руководит работой Red Magic 5S фирменная оболочка Red Magic OS V3.5 на базе Android 10. В арсенале смартфона тройная тыльная камера 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макросъемка), селфи-модуль на 8-мегапикселей, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой. Есть парочка стереодинамиков, поддержка NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Смартфон ориентирован на тех, кому нравится нарочитый геймерский стиль и в приоритетах мощь. Он обладает отличным дисплеем, мощной начинкой и приличным звуком. Red Magic 5S выходит на глобальный рынок и его намерены предлагать по цене от $579.

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