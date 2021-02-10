Nubia Z40 Pro получит могучую камеру и станет королем портретников

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Флагман предложит новый сенсор с продвинутыми возможностями

ZTE понемногу набирает обороты и на этот год у нее намечено выпуск трех топовых линеек: Nubia Red Magic 7, ZTE Axon 40 и Nubia Z40. В рамках этих серий будет минимум четыре смартфона с Snapdragon 8 Gen 1. Ими станут Nubia Red Magic 7 и Nubia Red Magic 7 Pro, Nubia Z40 Pro и ZTE Axon 40. Каждая из новинок получит свои отличительные черты и одна из них точно будет щеголять продвинутой камерой.

Речь о Nubia Z40 Pro, который удостоится портретной камеры с 35-мм эквивалентным фокусным расстоянием. И это не слух, компания сама озвучила эту особенность смартфона. Она декларирует, что сенсор позволяет захватить на 80% больше света, предложит увеличение резкости на 78% и уменьшение шумов на 35%. А еще будет оптический стаб и мгновенная фокусировка, скорость которой на 70% выше той, что предлагают прочие решения.

А вот инсайдеры дополнили картину, сообщив, что флагман предложит до 16 Гб оперативной памяти, OLED-дисплей с повышенной герцовкой и операционную систему Android 12.

Одним из преимуществ Nubia Z40 Pro станет наличие новейшего сенсора Sony IMX787 на 50 Мп и это будет первый смартфон с ним. Это большая матрица размером 1/1,3 дюйма, которая к тому же еще получила большую диафрагму f/1.6.

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Источник: sparronews