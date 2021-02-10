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МОЩНОСТЬ ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Новый смартфон Nubia Z50S недавно дебютировал на рынке, предлагая флагманскую производительность по доступной цене.

Nubia Z50S оснащен топовым на сегодня чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, самым мощным решением среди Android на данный момент. Он имеет 6,67-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+.

Также смартфон похваляется 64-мегапиксельной основной камерой Sony IMX787 (как у Pixel 7A), 50-мегапиксельной широкоугольной камерой и аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Версия Nubia Z50S с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит в Китае 2199 юаней, что составляет примерно 300 долларов – это делает смартфон одним из самых доступных с такой конфигурацией процессора, да еще и сенсор камеры неплохой – главное, чтобы это работало как надо в плане программного обеспечения.

Источник - nubia