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Nubia Z50S - флагман на Snapdragon 8 Gen 2 за 300$ - Xiaomi, перелогинься!

22.10.2023 96 0

МОЩНОСТЬ ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

 

Новый смартфон Nubia Z50S недавно дебютировал на рынке, предлагая флагманскую производительность по доступной цене.

 

Nubia Z50S - флагман на Snapdragon 8 Gen 2 за 300$ - Xiaomi, перелогинься! – фото 1

 

Nubia Z50S оснащен топовым на сегодня чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, самым мощным решением среди Android на данный момент. Он имеет 6,67-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+.

 

Также смартфон похваляется 64-мегапиксельной основной камерой Sony IMX787 (как у Pixel 7A), 50-мегапиксельной широкоугольной камерой и аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

 

Nubia Z50S - флагман на Snapdragon 8 Gen 2 за 300$ - Xiaomi, перелогинься! – фото 2

 

Версия Nubia Z50S с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит в Китае 2199 юаней, что составляет примерно 300 долларов – это делает смартфон одним из самых доступных с такой конфигурацией процессора, да еще и сенсор камеры неплохой – главное, чтобы это работало как надо в плане программного обеспечения.

 

Источник - nubia

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 22.10.2023
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Nubia Z50S - флагман на Snapdragon 8 Gen 2 за 300$ - Xiaomi, перелогинься!