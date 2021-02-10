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Мова потужності та дизайну

Нещодавно Blackview представив свою першу модель серії SHARK - Blackview SHARK 8.

Смартфон отримав чудовий дисплей 6,78” з роздільною здатністю 2.4K та 120 Гц забезпечують вам комфортне споживання контенту.

Працюючи на ArcSoft® 7.0 та 64-мегапіксельній камері з Super PD, SHARK 8 забезпечує швидший автофокус та вищу контрастність. Завдяки підвищеній контрастності Super PD та швидкому фокусуванню, SHARK 8 дозволяє користувачам фіксувати вирішальні моменти за будь-яких умов. Не забудьте про 13-мегапіксельну фронтальну камеру, яка забезпечує чудові селфі та відео.

Blackview SHARK 8 оснащений 6-нм стабільним процесором MediaTek Helio G99, що забезпечує плавну роботу високоякісних ігор та ефективну багатозадачність. Завдяки процесору та новітній DokeOS 4.0 на базі Android 13, SHARK 8 пропонує неперевершену кастомізацію та гнучкість. Є можливість розширення пам'яті за допомогою TF-карти до 1 ТБ. Крім того, SHARK 8 має чудову систему охолодження, яка утримує температуру нижче 39°C, запобігаючи перегріванню.

Працюючи на DokeOS 4.0, смартфон є надзвичайно енергоефективним, акумулятор місткістю 5000 мАг забезпечує тривалий час автономної роботи, а спеціальні функції енергозбереження допомагають цьому. А швидка зарядка потужністю 33 Вт забезпечує комфортне заряджання.

Новий додаток EasyShare дозволяє легко передавати файли без Інтернету, а додаток Workspace захищає особисті дані користувачів. Крім того, повний набір персональних тем та іконок для робочого столу надає користувачам більше можливостей для вибору.

Однією з найочікуваніших особливостей SHARK 8 є три яскраві кольори - галактичний блакитний, палюче золото та місячний сірий.

Глобальний дебют Blackview SHARK 8 запланований на AliExpress з 11 по 17 листопада 2023 року, а ціна складе всього $93,99! (пропозиція обмежена першими 50 замовленнями на кожен колір).

Blackview SHARK 8 всього за $93,99!